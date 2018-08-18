Додано: Сер 09 жов, 2019 12:51

Diego написав: ...

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.

А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.



Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

... ...Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум....

Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??Это ещё один аргумент почему нужно квартиру покупать ДО брака (Вы сами написали: первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов).А по поводу детей - можно каждому со временем купить по убитой однухе/гостинке - пущай самостоятельно развлекаются с ремонтами/жэками. Момент - ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом выписать из отчего дома.Бабку с мандаринами почему-то совсем не жалко.