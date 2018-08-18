Даже Вы, я, киевинвестор и другие уважаемые лендлорды вместе взятые и по отдельности - сильно не все.
Многие семьи с детьми лет до 10 и старше арендуют. Что они оставят детям, по-вашему? А у некоторых их двое и больше.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:28
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:32
Лично я в гости с пустыми карманами не хожу. И стараюсь интересоваться проблемами семьи и принести то что нужно. Ведь к не чужим иду.А в данной ситуации я б выслушала и вторую сторону и если не правы указала что несогласна и вычеркнула таких из друзей.А бабке вышла и купила пару мандарин-корона не слетела б.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:36
Ниче, ежели в 20 году войска РФ либо ополченцев будут за Харьковом и двигаться к Полтаве с Черниговом, еще и не такие цены будут.
Вопрос, будет ли кто из присутствующих тут откупать?
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:38
Для того что бы что-то выписывать, вписывать, прописывать, согласовывать и т.д. нужно иметь желание на то обеих сторон. И яйца, что бы озвучить требования, как минимум у одной из сторон.
В описанном же примере, УЖЕ был скандал за попытку оформить на себя. То есть, жена УЖЕ рулит семейством.
Так что теория и практика это не одно и тоже.
И кроме того, зачем оформлять на ребенка и все вот эти вот "доп. условия" если можно просто НЕ вписывать ребенка в свою квартиру например, если она была куплена до свадьбы или купить квартиру на мать.
Просто такие вещи нужно озвучивать еще до свадьбы... Тогда может или свадьбы не было бы или вопросов таких не возникало.
А коль уже влез, то будь добр...
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот про себя скажу - я вообще сидел без работы до 25 лет и не парился. Катался по стране и миру, гонял себе на велике, а по вечерам в контру рубился, развлекался, страдал фигней и прочим. А что мне нужно было? Рестораны мне не интересны, айфоны тоже. Хата есть, жратва есть, комп с играми есть. У родителей денег нет, но жилье в совке размутили на всю семью с запасом поэтому никогда этот вопрос не парил. Для жизни и поездок каких-то мелких муток в инете хватало что бы закрывать все свои потребности.
И тут в 2017 году меня человек просит помочь с поиском жилья в Киеве, я зашел на ЛУН, взял калькулятор в руки и... написал бизнес план, уже через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. Изначально я собирался покупать какие-то халабуды в Ирпене, теперь я даже не смотрю на объекты за чертой Киева. Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую. Аппетит приходит во время еды))
Я не верю в текущие цены, это тупо халява. Квартиры раздают даром и это стало стимулом для меня зарабатывать бабки. Я тупо не знаю куда их еще девать кроме как покупать бетон)))
Востаннє редагувалось Santehnik в Сер 09 жов, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:42
Ви не уявляєте з якого багна і як яскраво вистрибують розумні та амбіційні?
Може статись і так, що застрягне у тому гніздечку, а може і ні.
Я до того, що на успішність в цілому наявність такого старту мало впливає, насправді.
Руммейтер може витрачати і до 25% зп на аренду житла, а може і менше.
Зустріне кохання - буде більше амбіцій і натхнення для досягнень.
Не буде амбіцій - просидить рівно на сраці до пенсії
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:46
... життя прожити - не на форумі щодня строчити! :)
.. я не кидаю їх у воду" без нічого"! - я запускаю їх У ЧОВНІ на "ріку життя", а от вже гребсти за них - я не буду.... - нехай гребуть самі.... і весла, якими будуть гребти - нехай теж собі вибирають/конструюють - самі!
- а я, з берега, буду спостерігати/підказувати...- буду, так би мовити - "на підхваті"
...проХфффесор, думаєш з слабим інтелектом можна "не погано заробляти", чи взагалі, заробити на квартиру?
(ну, хіба що жіночі інтим-послуги.... там інтелекту високого не треба)
- а те, що я тут часто "валяю дурня" - це зовсім не показник мого інтелекту!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:48
Мы говорим только о тех у кого есть такая возможность. Чтоб прочувствовал свободу, естественно не в трёшке на печерске, а в студии/однухе максимум в прицентралье. Ну а дальше сам.
Те кто арендует это совсем другая история. У меня ит арендует с супругой (возможно тоже ит), уверен, что может себе позволить, но,очевидно, нужды нет. Как то недавно спросил - "я проипал время на покупку?" Я молча кивнул.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:51
Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).
Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??
Это ещё один аргумент почему нужно квартиру покупать ДО брака (Вы сами написали: первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов).
А по поводу детей - можно каждому со временем купить по убитой однухе/гостинке - пущай самостоятельно развлекаются с ремонтами/жэками. Момент - ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом выписать из отчего дома.
Бабку с мандаринами почему-то совсем не жалко.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:56
А можна для тих, що в танку - що по 1400?
І ще. Вдячний зазадалегідь, за пораду. Хочуть віддати борг офісними в Артеміді (площі 70, 60, 20). Фасадні, не глибокі. Без ремонту. Рахують по тисячі. Варто воно того? Думаю про оренду.
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