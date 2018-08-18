Santehnik написав:

alya_tsimbal написав: Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.

Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет... Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...

Я вот про себя скажу - я вообще сидел без работы до 25 лет и не парился. Катался по стране и миру, гонял себе на велике, а по вечерам в контру рубился, развлекался, страдал фигней и прочим. А что мне нужно было? Рестораны мне не интересны, айфоны тоже. Хата есть, жратва есть, комп с играми есть. У родителей денег нет, но жилье в совке размутили на всю семью с запасом поэтому никогда этот вопрос не парил. Для жизни и поездок каких-то мелких муток в инете хватало что бы закрывать все свои потребности.И тут в 2017 году меня человек просит помочь с поиском жилья в Киеве, я зашел на ЛУН, взял калькулятор в руки и... написал бизнес план, уже через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. Изначально я собирался покупать какие-то халабуды в Ирпене, теперь я даже не смотрю на объекты за чертой Киева. Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую. Аппетит приходит во время еды))Я не верю в текущие цены, это тупо халява. Квартиры раздают даром и это стало стимулом для меня зарабатывать бабки. Я тупо не знаю куда их еще девать кроме как покупать бетон)))