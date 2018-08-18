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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:57
flyman написав:
А потім ще не дай Бог, який легінь чи краля відхопить поливину (а то і більше) маєтків і пошле лісом.
... так ото-то!
- краше, нехай поживуть діти, ніби, як квартиранти(безкоштовно) на моїй квартирі, ніж зразу дарувати/переписувати хату на дітей!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:01
change_pm написав: Santehnik написав: Первый написав:
Шо значить не перегибай?
Це були реальні ціни. Коли казав нада брать мене пару разів спалювали на форумі.
Розумію що були, але не розумію яким чином вони були такими.
Україна дуже дивна країна в цьому плані.
Ниче, ежели в 20 году войска РФ либо ополченцев будут за Харьковом и двигаться к Полтаве с Черниговом, еще и не такие цены будут.
Вопрос, будет ли кто из присутствующих тут откупать?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:01
относительно "детской" темы, имущественных отношений с сожительницами, маминого наследства и прочих приятностей рекомендую модерам запилить новую тему и перенести туда всю дискуссию.
будет легче искать умные мысли по поводу и, одновременно, не засорять эту ветку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:02
hume написав:
Те кто арендует это совсем другая история. У меня ит арендует с супругой (возможно тоже ит), уверен, что может себе позволить, но,очевидно, нужды нет. Как то недавно спросил - "я проипал время на покупку?" Я молча кивнул.
У меня одну из квартир арендует молодая семейная пара. Оба киевляне. Он - сантехник, она - не знаю. Копят на ланос) Оба киевляне. У него родители в разводе: у каждого пл маленькой 1к, ее родители - на Оболони. Сейчас ему 32, ей 25...
Атооая арендатор - швея. Не знаю думает ли что-то покупать свое, ей 24, говорит только на английском)
Кому сдать два "шкафа" по 24 метра в прицентре, в ЖК комфорт-класса еще не представляю, но еще менее представляю: кто вся эта ЦА за 1к +
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:04
Santehnik написав: alya_tsimbal написав:
Имея хату, их может давить амбиция заработать на ещё одну, на дом, яхту, путешествия, самолет, войти в историю лучшим архитектором своего времени.
Маловато амбиций, вот и достаточно маленькой норы, работки, поездки в Египет...
Я вот про себя скажу - я вообще сидел без работы до 25 лет и не парился. Катался по стране и миру, гонял себе на велике, а по вечерам в контру рубился, развлекался, страдал фигней и прочим. А что мне нужно было? Рестораны мне не интересны, айфоны тоже. Хата есть, жратва есть, комп с играми есть. У родителей денег нет, но жилье в совке размутили на всю семью с запасом поэтому никогда этот вопрос не парил. Для жизни и поездок каких-то мелких муток в инете хватало что бы закрывать все свои потребности.
И тут в 2017 году меня человек просит помочь с поиском жилья в Киеве, я зашел на ЛУН, взял калькулятор в руки и... написал бизнес план, уже через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. Изначально я собирался покупать какие-то халабуды в Ирпене, теперь я даже не смотрю на объекты за чертой Киева. Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую. Аппетит приходит во время еды))
Я не верю в текущие цены, это тупо халява. Квартиры раздают даром и это стало стимулом для меня зарабатывать бабки. Я тупо не знаю куда их еще девать кроме как покупать бетон)))
те ге, яке будується зараз в Києві - тих цін не вартує...
більшість з нього років за 10-15 буде гетто
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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