Додано: Сер 09 жов, 2019 13:29

alya_tsimbal написав: Kripo написав: Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов? Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов?

У меня перед глазами 5 успешных примеров 1950-х, образование сыграло роль.

2 примера после 1989 очень успешных, у которых ВУЗ отжирал бы время только.

У меня учеба отожрала времени 11 лет после 9кл.

Знаю ровесников очень умных, успешных, которым ВУЗ ничего не дал.

И множество тех, у кого и мозг есть и узкопрофильные знания, а фин.грамотность хромает так, что вся зп тратится не пойми на что и амбиций хватает только на тряпки, айфон, бухло, дорогие косметические процедуры и проч. не прибыльную туфтотень. У меня перед глазами 5 успешных примеров 1950-х, образование сыграло роль.2 примера после 1989 очень успешных, у которых ВУЗ отжирал бы время только.У меня учеба отожрала времени 11 лет после 9кл.Знаю ровесников очень умных, успешных, которым ВУЗ ничего не дал.И множество тех, у кого и мозг есть и узкопрофильные знания, а фин.грамотность хромает так, что вся зп тратится не пойми на что и амбиций хватает только на тряпки, айфон, бухло, дорогие косметические процедуры и проч. не прибыльную туфтотень.

Frant написав: В Україні?



Приблизно однаково.



В Україні надлишок кваліфікованої робочої сили, зокрема, людей з вищою освітою і фіктивною вищою освітою. Ціла купа приватних ВУЗів, які за гроші видають дипломи відвертим імбецилам і олігофренам. В Україні?Приблизно однаково.В Україні надлишок кваліфікованої робочої сили, зокрема, людей з вищою освітою і фіктивною вищою освітою. Ціла купа приватних ВУЗів, які за гроші видають дипломи відвертим імбецилам і олігофренам.

еще раз, выпускников нормальных вузов, не "академий из пединститутов" и не "приватних ВУЗів" и не фиктивных дипломов?И еще раз, честно?!Давайте, зажимайте пальцы - ВСЕ после юридического "устроены в жизни" (в смысле названия ветки - купили недвигу свою)ВСЕ после медицинского!Половина после Университета (им. Каразина, г. Харьков в моем случае) нашли работу за рубежом, четверо сделали свой бизнес (да, не по специальности), одного в войне убило, 6 человек получили жилье на станциях ядерных (продали, переехали), остальные по специальности в Украине с жильем (в институтах или преподаватели, трое в Киеве), да, есть пара несчастных нердов не организовавших свою жизнь, но это из примерно 60 человек!.Из тех кто пошел в техникумы-пту всякие я знаю ДВОИХ, кто сделал себя - бизнес, хату и так далее, из примерно 60 человек, трое по пьяни сгорели, двое умерло в тюрьме, трое после тюрем бомжуют, остальные что-то мутили, даже в Египет ездили нo так и сидят в съемных-родительских. Ах да, еще один дом купил, правда потом в Крыму работал, теперь в Чехию уезжает. Ну и трое смылось за рубеж.Вот такая статистика, и не надо себя обманывать!И да, дети должны себя "найти", в половине случаев первая работа, первое образование бывает "не то", и если шансa второго у человека нет, то или он всю жизнь несчастен или работает в другой сфере, и будем честны, редко делает хорошую карьеру.и еще, эгоиста я знаю в одном произведении описывают в положительном ключе - "Атлант расправил плечи", но и там вроде как семью один из них теряет, а вот трагедию одиночки всебявлюбленного в сотнях произведений. Надежней полагаться на тепло домашнего очага, на успешных, счастливых детей а не на эфемерный лендлордiзм.