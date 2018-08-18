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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19771978197919801981>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:И тут в 2017 году меня человек просит помочь с поиском жилья в Киеве, я зашел на ЛУН, взял калькулятор в руки и... написал бизнес план, уже через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. Изначально я собирался покупать какие-то халабуды в Ирпене, теперь я даже не смотрю на объекты за чертой Киева. Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую. Аппетит приходит во время еды))
Я не верю в текущие цены, это тупо халява. Квартиры раздают даром и это стало стимулом для меня зарабатывать бабки. Я тупо не знаю куда их еще девать кроме как покупать бетон

- купуєте/продаєте, чи купуєте для оренди?
- на котловані?
- якщо для перепродажу, то продаєте по переуступці, чи робите ремонт, а тоді вже продаєте?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:19

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. ...... Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую

Кем или на чём зарабатываете, не работая до 25 лет?

Человек рубился в каунтерстрайк. Потом просто взял и вышел на "работу". За 2 года купил квартиру. Ник "Сантехник". Как вы думаете, кем он работает?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:23

  investorkiev написав:Так что перед тем как одаривать дитятю - внимательно думай.те!

почекай, тут казали дати мінімальний старт, а не вгатити півляма в дитину, в США і то менше
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:24

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:через 2 месяца вышел на работу что бы и себе взять халабуду. ...... Сейчас прошло 2 года и я уже смотрю где буду брать вторую

Кем или на чём зарабатываете, не работая до 25 лет?

Человек рубился в каунтерстрайк. Потом просто взял и вышел на "работу". За 2 года купил квартиру. Ник "Сантехник". Как вы думаете, кем он работает?

неуже лі ІТ?


П.С.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:25

airmax78 персональный тренер по "каунтерстрайк"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Кем или на чём зарабатываете, не работая до 25 лет?

Человек рубился в каунтерстрайк. Потом просто взял и вышел на "работу". За 2 года купил квартиру. Ник "Сантехник". Как вы думаете, кем он работает?

неуже лі ІТ?


П.С.
в мене IQ више блондінки

Ему бы ник "Механик" взять, чтобы снять все вопросы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:27

  alya_tsimbal написав:
  Amat написав:И варианты "а вот я купил за 20 на дне, а вот теперь все подорожало. Все, поезд ушел" тоже не рассматриваю. Так как речь идет о котлованах. И соответствующих рисках...

По-вашему, вторичка - сплошной антириск?


Это вопрос чисто для поддержания беседы я так понимаю ? :D

Суть моей фразы была в том, что цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:29

  alya_tsimbal написав:
  Kripo написав:Однако давайте честно, по статистике, сколько процентов от выпускников хороших вузов (медицинских, юридических и гос-университетов а не новомодных академий) хорошо устраиваются в жизни и какой процент от выпускников техникумов?

У меня перед глазами 5 успешных примеров 1950-х, образование сыграло роль.
2 примера после 1989 очень успешных, у которых ВУЗ отжирал бы время только.
У меня учеба отожрала времени 11 лет после 9кл.
Знаю ровесников очень умных, успешных, которым ВУЗ ничего не дал.
И множество тех, у кого и мозг есть и узкопрофильные знания, а фин.грамотность хромает так, что вся зп тратится не пойми на что и амбиций хватает только на тряпки, айфон, бухло, дорогие косметические процедуры и проч. не прибыльную туфтотень.

  Frant написав:В Україні?

Приблизно однаково.

В Україні надлишок кваліфікованої робочої сили, зокрема, людей з вищою освітою і фіктивною вищою освітою. Ціла купа приватних ВУЗів, які за гроші видають дипломи відвертим імбецилам і олігофренам.


еще раз, выпускников нормальных вузов, не "академий из пединститутов" и не "приватних ВУЗів" и не фиктивных дипломов?

:roll:

И еще раз, честно?!

Давайте, зажимайте пальцы - ВСЕ после юридического "устроены в жизни" (в смысле названия ветки - купили недвигу свою)

ВСЕ после медицинского!

Половина после Университета (им. Каразина, г. Харьков в моем случае) нашли работу за рубежом, четверо сделали свой бизнес (да, не по специальности), одного в войне убило, 6 человек получили жилье на станциях ядерных (продали, переехали), остальные по специальности в Украине с жильем (в институтах или преподаватели, трое в Киеве), да, есть пара несчастных нердов не организовавших свою жизнь, но это из примерно 60 человек!.

Из тех кто пошел в техникумы-пту всякие я знаю ДВОИХ, кто сделал себя - бизнес, хату и так далее, из примерно 60 человек, трое по пьяни сгорели, двое умерло в тюрьме, трое после тюрем бомжуют, остальные что-то мутили, даже в Египет ездили нo так и сидят в съемных-родительских. Ах да, еще один дом купил, правда потом в Крыму работал, теперь в Чехию уезжает. Ну и трое смылось за рубеж.

Вот такая статистика, и не надо себя обманывать!

И да, дети должны себя "найти", в половине случаев первая работа, первое образование бывает "не то", и если шансa второго у человека нет, то или он всю жизнь несчастен или работает в другой сфере, и будем честны, редко делает хорошую карьеру. 8)


и еще, эгоиста я знаю в одном произведении описывают в положительном ключе - "Атлант расправил плечи", но и там вроде как семью один из них теряет, а вот трагедию одиночки всебявлюбленного в сотнях произведений. Надежней полагаться на тепло домашнего очага, на успешных, счастливых детей а не на эфемерный лендлордiзм.
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 09 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:32

  Amat написав:Это вопрос чисто для поддержания беседы я так понимаю ? :D

Суть моей фразы была в том, что цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.

Хотел бы я так сказать об объектах, которые интересны мне.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:те ге, яке будується зараз в Києві - тих цін не вартує...
більшість з нього років за 10-15 буде гетто

Я теж фанатію з європейських малоповерхівок, але от є приклад Гонконгу де все місто величезне гетто і нічого - потік бажаючих туди їхати не впав.
Як не крути, але у великої урбанізації є свою плюси яких ще довго буде вистачати.
  investorkiev написав:Что касается детей и их одаривания: что вы там про ВУЗы *** говорите???? КНЕУ стоит около 20 тыс грн/в ГОД обучение (это если на бюджет дитя не спромоглось поступить). 20 тысяч гривен в ГОД!! Это что, большие деньги?? 2 тыс грн/месяц.

Я учился в самом лучшем вузе страны КНУ за 5410 грн в год. В ГОД. Фишка в том что договор заключался в 2009 году, а ценник формировали еще в 2008 году по курсу 5. Честно, смешные деньги. Универ провтыкался конечно, но свои обязательства выполнили качественно и без попыток пересмотреть цену.
На магистратуру когда поступал, там что-то 2 балла не хватило, предложили контракт за 17 тысяч в год уже. Я сказал что не надо, на что мне сказали что ты паришься, потом за месяц отобьешь эти деньги. Сейчас понимаю глубину этой фразы. Образование, как и недвига, в Украине безумно обесценены. В Европе многие люди не могут получить вышку, потому что это дорого и достаточно сложно. У нас эти дипломы раздают всем подряд.
  Serg-ik написав:Кем или на чём зарабатываете, не работая до 25 лет?

Еще со школьных лет у меня было несколько вебсайтов, они пару сотен баксов в месяц с рекламы которых впринципе реально хватало на все. Плюс если денег было в обрез, открывал фриланс биржу, брал заказ и выполнял.
  Долярчик написав:- купуєте/продаєте, чи купуєте для оренди?
- на котловані?
- якщо для перепродажу, то продаєте по переуступці, чи робите ремонт, а тоді вже продаєте?

Моїм улюбленим забудовником стала Століца груп... в них котлован це коробка 10+ поверхів, але так - на старті.
Ідея поки в оренді, оскільки бачу велику перспективу у Виноградаря стати другими Позняками по цінам.
А от другу вже буду розглядати виключно під перепродаж.
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