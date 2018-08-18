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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37
flyman написав: investorkiev написав:
Так что перед тем как одаривать дитятю - внимательно думай.те!
почекай, тут казали дати мінімальний старт, а не вгатити півляма в дитину, в США і то менше
Это реальная история.
Пойми, минимальный старт для всех разный.
Кому то минимальный старт - это дать ребенку 500 гривен (100 грн на маршрутку до Киева, и 400 грн на хостел на первые 3 суток), кому-то ввалить полляма в образование, купить ту-бедрум в Ньюйорке и теслу.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:37
Santehnik написав:
Еще со школьных лет у меня было несколько вебсайтов, они пару сотен баксов в месяц с рекламы которых впринципе реально хватало на все. Плюс если денег было в обрез, открывал фриланс биржу, брал заказ и выполнял.
Ну кто вас за язык тянул? Ну почему не ограничиться лаконичным: "Выполняю заказы" и сохранить интригу.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:39
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
Так что перед тем как одаривать дитятю - внимательно думай.те!
почекай, тут казали дати мінімальний старт, а не вгатити півляма в дитину, в США і то менше
Это реальная история.
Пойми, минимальный старт для всех разный.
Кому то минимальный старт - это дать ребенку 500 гривен (100 грн на маршрутку до Киева, и 400 грн на хостел на первые 3 суток), кому-то ввалить полляма в образование, купить ту-бедрум в Ньюйорке и теслу
.
Планирую в следующей жизни родиться в такой семье. Расскажу потом тут на форуме какого оно и стоит ли так делать.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:40
airmax78 написав: Amat написав:
Это вопрос чисто для поддержания беседы я так понимаю ?
Суть моей фразы была в том, что цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
Хотел бы я так сказать об объектах, которые интересны мне.
Ну так они ж не только вам интересны, а еще разным коррупционерам, работникам разных "ЦИК" с з.п. 300-800 тыс гривен и т.к. Нафтогаз - 2 млн в месяц.
з.ы. Я работал как-то на одного ген.дира добывающей компании (5 млн тонн нефти, 5 млрд кубов газа добыча в год), так у него была з.п. 30 тыс баксов в месяц. И понятно за что тот человек получал столько.
Я понимаю, что за 700 тыс покупают лояльность главы ЦИК, но не за наши же деньги! Доколе!?
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 09 жов, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:40
flyman написав:
ІТ?
Правильно. ІТ в Україні найбільш легкодоступна сфера для тих в кого немає нічого і хто не хоче брати на себе відповідальність за свої рішення.
Але чесно кажучи, я коли їду по Петропавлівській Борщагівці і бачу які там будинки в людей розумію що те що заробляють в ІТ це просто крихти на фоні того що реально можна заробляти в цій країні.
airmax78 написав:
Ну кто вас за язык тянул? Ну почему не ограничиться лаконичным: "Выполняю заказы" и сохранить интригу.
Та и так понятно на самом деле)
Востаннє редагувалось Santehnik
в Сер 09 жов, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:40
airmax78 написав: Santehnik написав:
Еще со школьных лет у меня было несколько вебсайтов, они пару сотен баксов в месяц с рекламы которых впринципе реально хватало на все. Плюс если денег было в обрез, открывал фриланс биржу, брал заказ и выполнял.
Ну кто вас за язык тянул? Ну почему не ограничиться лаконичным: "Выполняю заказы" и сохранить интригу.
Фріланс біржа - це "Кабанчик"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:46
airmax78 написав:
Планирую в следующей жизни родиться в такой семье. Расскажу потом тут на форуме какого оно и стоит ли так делать.
Сейчас среди милиардеров модно давать «гивинг пледж» - клятву дарения, публично, что они все свои миллиарды перед смертью раздадут на благотворительность. Билл Гейтс такую дал, много кто, из наших кажется Пинчук.
Так это тоже подразумевает что своим детям они дадут не акций Майкрософта на 50 млрд дол, а «минимальный стартовый пакет».
Как думаете что в этот пакет входит - ланос 1.6 турбо с подсветкой днища и однушка в Петровском квартале без ремонта?
Или все-таки побогаче этот «пакет» будет?
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investorkiev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:52
Amat написав:
цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
Я так понимаю, ключевое слово "мне".
Посмотрела на статистику предложений новостроек комфорт и бизнес, по Голосеевскому - взлет.
Отсюда вопрос: какие объекты интересны Вам?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:54
alya_tsimbal написав: Amat написав:
цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
Я так понимаю, ключевое слово "мне".
Посмотрела на статистику предложений новостроек комфорт и бизнес, по Голосеевскому - взлет.
Отсюда вопрос: какие объекты интересны Вам?
це не взльот, це підскік переполоханого Рижика
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:03
airmax78 написав:
Планирую в следующей жизни родиться в такой семье
Мамой будет та самая бабка, которой мандарин не дали. Лера и Петя окажутся на месте бабки. Но это в следующей жизни.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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