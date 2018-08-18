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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1978197919801981

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:я коли їду по Петропавлівській Борщагівці і бачу які там будинки в людей розумію що те що заробляють в ІТ це просто крихти на фоні того що реально можна заробляти в цій країні.

Это называется
-пилить бюджет
-не платить налоги
-получать космическую зряплату в предприятии-монополисте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9693
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:14

Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы![/quote]
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... -9356.html
зачем Вам мусорка?
обратите внимание на правый берег
lusoy
 
Повідомлень: 168
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:21

  galadriel написав:Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).
Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??

Стоп. По выделенному - проблема. Не важно, оформлена ли квартира только на себя или в долях, если она куплена в браке, она подлежит разделу во время развода. Так что только вариант с мамой и дарственной. Подаренное разделу не подлежит.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:28

  Natt написав:
  galadriel написав:Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).
Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??

Стоп. По выделенному - проблема. Не важно, оформлена ли квартира только на себя или в долях, если она куплена в браке, она подлежит разделу во время развода. Так что только вариант с мамой и дарственной. Подаренное разделу не подлежит.


Да, это и имелось в виду (выделено синим).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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