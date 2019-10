Додано: Сер 09 жов, 2019 14:28

Natt написав: galadriel написав: Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать, а я предлагаю не терпеть и покупать сразу, оформляя только на себя (хороший совет тоже уже был - оформить на маму, которая сразу же сделает на Вас дарственную . Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).

Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла?? Всё просто (как уже озвучили) Вы имеете полное право распоряжаться СВОИМИ деньгами (которые были заработаны ДО брака) как хотите, хоть сжечь - это ваше личное дело. Жену можно просто уведомить (она должна понять ситуацию), а не спрашивать. Последнее слово в нормальной семье всегда за мужем, голос жены - только совещательный. Если она УЖЕ хочет Вас за это чуть ли не убить - то с той ли Вы связались? Прохожий предлагает потерпеть до развода и тогда покупать,(хороший совет тоже уже был -. Да, дороже, но зато квартира только ваша). Чтобы сгладить неприятный момент - купите с учётом её пожеланий (этаж, парк рядом, транспортная развязка или локейшн).Если жена начнёт при этом возмущаться/истерить/качать права - указать на двери. Не бойтесь (и будьте готовы) её потерять - РСПхи (тем более нищебродки) никому не нужны, а с Вами у неё есть всё. Или она ради своей доли в квартире (купленной только за ваши деньги) за Вас вышла??

Стоп. По выделенному - проблема. Не важно, оформлена ли квартира только на себя или в долях, если она куплена в браке, она подлежит разделу во время развода. Так что только вариант с мамой и дарственной. Подаренное разделу не подлежит. Стоп. По выделенному - проблема.Так что только вариант с мамой и дарственной. Подаренное разделу не подлежит.



Да, это и имелось в виду (выделено синим). Да, это и имелось в виду (выделено синим).

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.