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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:50
sequence написав:
Снимайте проституток - намного дешевле обойдется в итоге. Захотите ребенка - купите в приюте.
просто нет слов
Сразу решится несколько соц.проблем.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:53
alya_tsimbal написав:
Что-то я вас почитала и теперь думаю что делать с правом собственности, которого еще нет, но деньги заплачены еще до знакомства с мужем.
быть спокойным и хранить доки, подтверждающие расходы.
по последней практике, судам рекомендуют смотреть не только на факт приобретения в браке, но и на источник такого приобретения.
если докажете, что источником являлись личные/подаренные средства, заработанные/полученные до брака, то шансы отжать у вас в будущем будут стремиться к нулю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:53
sequence написав:
У меня такая семья знакомых была - муж все брал по схеме "мама подарила". Жена, занимающаяся детьми и хозяйством на это смотрела лет 7 и слиняла с детьми.
А если бы не слиняла, он бы потом кому-то другому все оставил?
Как сложились их судьбы после?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59
Yuri_T написав: alya_tsimbal написав:
Что-то я вас почитала и теперь думаю что делать с правом собственности, которого еще нет, но деньги заплачены еще до знакомства с мужем.
быть спокойным и хранить доки, подтверждающие расходы.
по последней практике, судам рекомендуют смотреть не только на факт приобретения в браке, но и на источник такого приобретения.
если докажете, что источником являлись личные/подаренные средства, заработанные/полученные до брака, то шансы отжать у вас в будущем будут стремиться к нулю.
Смогу.
Только я собираюсь еще сделать кап.ремонт + в дом достроить, ремонт + еще квартиру купить потом.
Боюсь теперь как бы не претендовала, при случае, бывшая жена нынешнего мужа, отстаивая интересы их ребенка. Это ж будет совместно нажитое, а значит и его ребенок, в случае чего, может претендовать на часть. Только сейчас об этом задумалась.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59
alya_tsimbal написав: sequence написав:
У меня такая семья знакомых была - муж все брал по схеме "мама подарила". Жена, занимающаяся детьми и хозяйством на это смотрела лет 7 и слиняла с детьми.
А если бы не слиняла, он бы потом кому-то другому все оставил?
Как сложились их судьбы после?
чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем
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sequence
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:02
sequence написав:
чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем
Печальная печаль.
А она с детьми теперь где живет?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:09
alya_tsimbal написав:
Смогу.
Только я собираюсь еще сделать кап.ремонт + в дом достроить, ремонт + еще квартиру купить потом.
вот ремонты, улучшения и всё прочее - это уже совместная собственность.
без договора не решите.
как и всё остальное.
с учетом того, что и договор не панацея, делайте выводы.
alya_tsimbal написав:
Боюсь теперь как бы не претендовала, при случае, бывшая жена нынешнего мужа, отстаивая интересы их ребенка. Это ж будет совместно нажитое, а значит и его ребенок, в случае чего, может претендовать на часть. Только сейчас об этом задумалась.
в случае его смерти - да, есть такой вариант.
но ваша доказательная база от этого не меняется.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:11
Serg-ik написав: Santehnik написав:
я коли їду по Петропавлівській Борщагівці і бачу які там будинки в людей розумію що те що заробляють в ІТ це просто крихти на фоні того що реально можна заробляти в цій країні.
Это называется
-пилить бюджет
-не платить налоги
-получать космическую зряплату в предприятии-монополисте
айтишники сидят поуши в аренде и лишь единицы покупают недвигу
основной спрос на недвигу формируют нувориши со средины 00-х и чинуши разных сословий .
конечно нельзя обрасывать и работников гос предприятий/банков
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:16
вести с полей
продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х
цена 100К
продажа через рыло
продана за 1 месяц
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:16
Puente написав:
Для цього всього є така штука як шлюбний договір . Які проблеми ? Все можна прописати ... І на ранніх стадіях ніхто ображатися не буде ...
але Закон/Кодекс вище договору.
ось і вся казочка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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