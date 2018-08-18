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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19801981198219831984 ... 1986>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:50

  sequence написав: Снимайте проституток - намного дешевле обойдется в итоге. Захотите ребенка - купите в приюте.
просто нет слов

Сразу решится несколько соц.проблем.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:53

  alya_tsimbal написав:Что-то я вас почитала и теперь думаю что делать с правом собственности, которого еще нет, но деньги заплачены еще до знакомства с мужем.

быть спокойным и хранить доки, подтверждающие расходы.
по последней практике, судам рекомендуют смотреть не только на факт приобретения в браке, но и на источник такого приобретения.
если докажете, что источником являлись личные/подаренные средства, заработанные/полученные до брака, то шансы отжать у вас в будущем будут стремиться к нулю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:53

  sequence написав: У меня такая семья знакомых была - муж все брал по схеме "мама подарила". Жена, занимающаяся детьми и хозяйством на это смотрела лет 7 и слиняла с детьми.

А если бы не слиняла, он бы потом кому-то другому все оставил?
Как сложились их судьбы после?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59

  Yuri_T написав:
  alya_tsimbal написав:Что-то я вас почитала и теперь думаю что делать с правом собственности, которого еще нет, но деньги заплачены еще до знакомства с мужем.

быть спокойным и хранить доки, подтверждающие расходы.
по последней практике, судам рекомендуют смотреть не только на факт приобретения в браке, но и на источник такого приобретения.
если докажете, что источником являлись личные/подаренные средства, заработанные/полученные до брака, то шансы отжать у вас в будущем будут стремиться к нулю.

Смогу.
Только я собираюсь еще сделать кап.ремонт + в дом достроить, ремонт + еще квартиру купить потом.
Боюсь теперь как бы не претендовала, при случае, бывшая жена нынешнего мужа, отстаивая интересы их ребенка. Это ж будет совместно нажитое, а значит и его ребенок, в случае чего, может претендовать на часть. Только сейчас об этом задумалась.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:59

  alya_tsimbal написав:
  sequence написав: У меня такая семья знакомых была - муж все брал по схеме "мама подарила". Жена, занимающаяся детьми и хозяйством на это смотрела лет 7 и слиняла с детьми.

А если бы не слиняла, он бы потом кому-то другому все оставил?
Как сложились их судьбы после?

чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:02

  sequence написав: чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем

Печальная печаль.
А она с детьми теперь где живет?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:09

  alya_tsimbal написав:Смогу.
Только я собираюсь еще сделать кап.ремонт + в дом достроить, ремонт + еще квартиру купить потом.

вот ремонты, улучшения и всё прочее - это уже совместная собственность.
без договора не решите.
как и всё остальное.
с учетом того, что и договор не панацея, делайте выводы.
  alya_tsimbal написав:Боюсь теперь как бы не претендовала, при случае, бывшая жена нынешнего мужа, отстаивая интересы их ребенка. Это ж будет совместно нажитое, а значит и его ребенок, в случае чего, может претендовать на часть. Только сейчас об этом задумалась.

в случае его смерти - да, есть такой вариант.
но ваша доказательная база от этого не меняется.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:11

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:я коли їду по Петропавлівській Борщагівці і бачу які там будинки в людей розумію що те що заробляють в ІТ це просто крихти на фоні того що реально можна заробляти в цій країні.

Это называется
-пилить бюджет
-не платить налоги
-получать космическую зряплату в предприятии-монополисте


айтишники сидят поуши в аренде и лишь единицы покупают недвигу

основной спрос на недвигу формируют нувориши со средины 00-х и чинуши разных сословий .

конечно нельзя обрасывать и работников гос предприятий/банков
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:16

вести с полей

продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х

цена 100К
продажа через рыло

продана за 1 месяц
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:16

  Puente написав:Для цього всього є така штука як шлюбний договір . Які проблеми ? Все можна прописати ... І на ранніх стадіях ніхто ображатися не буде ...

але Закон/Кодекс вище договору.
ось і вся казочка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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