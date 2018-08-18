|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:17
Yuri_T написав:
но ваша доказательная база от этого не меняется.
Разве по ЗУ не все деньги каждого из супругов поступившие в их карманы в период брака совместнонажитые? Я как-то не делила еще ничего ни с кем
-
alya_tsimbal
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 16.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:17
Natt написав: airmax78 написав:
Давайте заканчивать все эти семейные дрязги. Я начинаю терять веру в людей.
Мне вера в людей стоила квартиры при разводе. Лучше бы я ее (веру в смысле) потеряла в том же возрасте, что и девственность
От для чого самобічування і мозохізм?
Щоб хтось пожалів?
Чи це похвастатися?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16397
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:22
alya_tsimbal написав: Yuri_T написав:
но ваша доказательная база от этого не меняется.
Разве по ЗУ не все деньги каждого из супругов поступившие в их карманы в период брака совместнонажитые? Я как-то не делила еще ничего ни с кем
в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14172
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 4073 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:24
sequence написав:
в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
- голови б обом по скручував!
- що він - козел не дає СВОЇМ дітям нормальні гроші, хоч може давати!
- що вона коза - забороняє бачитись дітям з їхнім батьком...
- дибіли не розуміють, що в такий спосіб травмують психіку дітей!
... а все, пілллять, через гордість!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7041
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:30
Amat написав:
уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
Если не ошибаюсь, то вы интересовались только Лукьяновкой, и продолжали интересоваться после покупки.) А райончик становится таки интересным в ближайшем будущем
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5926
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:31
Yuri_T написав: alya_tsimbal написав:
в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.
Придется настаивать на брачном договоре.
-
alya_tsimbal
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 16.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:38
alya_tsimbal написав: Yuri_T написав: alya_tsimbal написав:
в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части
.
Придется настаивать на брачном договоре.
И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 616
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42
flyman написав: Natt написав: airmax78 написав:
Давайте заканчивать все эти семейные дрязги. Я начинаю терять веру в людей.
Мне вера в людей стоила квартиры при разводе. Лучше бы я ее (веру в смысле) потеряла в том же возрасте, что и девственность
От для чого самобічування і мозохізм?
Щоб хтось пожалів?
Чи це похвастатися?
Флай, это результат опыта, за который мне пришлось заплатить. Старожилы историю мою знают, а вопросы по теме, которую мы тут вторые сутки перетираем, задают новички. Вот делюсь этим самым опытом, может, кому-то пригодится.
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 09 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1291
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42
flyman написав:
але Закон/Кодекс вище договору.
ось і вся казочка
Для чого тоді існують договори?
-
alya_tsimbal
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 16.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42
4e4ensxe написав:
вести с полей
продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х
цена 100К
продажа через рыло
продана за 1 месяц
Оазис, или дома сбу?
Востаннє редагувалось hume
в Сер 09 жов, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5926
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16531
|2610149
|
Сер 09 жов, 2019 15:51
rjkz
|
|8
|7966
|
|
|455
|183885
|
|