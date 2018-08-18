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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:17

  Yuri_T написав:но ваша доказательная база от этого не меняется.

Разве по ЗУ не все деньги каждого из супругов поступившие в их карманы в период брака совместнонажитые? Я как-то не делила еще ничего ни с кем
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:17

  Natt написав:
  airmax78 написав:Давайте заканчивать все эти семейные дрязги. Я начинаю терять веру в людей.

Мне вера в людей стоила квартиры при разводе. Лучше бы я ее (веру в смысле) потеряла в том же возрасте, что и девственность :mrgreen:

От для чого самобічування і мозохізм?
Щоб хтось пожалів?
Чи це похвастатися?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:22

  alya_tsimbal написав:
  Yuri_T написав:но ваша доказательная база от этого не меняется.

Разве по ЗУ не все деньги каждого из супругов поступившие в их карманы в период брака совместнонажитые? Я как-то не делила еще ничего ни с кем

в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми

- голови б обом по скручував!
- що він - козел не дає СВОЇМ дітям нормальні гроші, хоч може давати!
- що вона коза - забороняє бачитись дітям з їхнім батьком...

- дибіли не розуміють, що в такий спосіб травмують психіку дітей!
... а все, пілллять, через гордість!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:30

  Amat написав: уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.

Если не ошибаюсь, то вы интересовались только Лукьяновкой, и продолжали интересоваться после покупки.) А райончик становится таки интересным в ближайшем будущем
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:31

  Yuri_T написав:
  alya_tsimbal написав:в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.

Придется настаивать на брачном договоре.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:38

  alya_tsimbal написав:
  Yuri_T написав:
  alya_tsimbal написав:в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.

Придется настаивать на брачном договоре.


И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42

  flyman написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Давайте заканчивать все эти семейные дрязги. Я начинаю терять веру в людей.

Мне вера в людей стоила квартиры при разводе. Лучше бы я ее (веру в смысле) потеряла в том же возрасте, что и девственность :mrgreen:

От для чого самобічування і мозохізм?
Щоб хтось пожалів?
Чи це похвастатися?

Флай, это результат опыта, за который мне пришлось заплатить. Старожилы историю мою знают, а вопросы по теме, которую мы тут вторые сутки перетираем, задают новички. Вот делюсь этим самым опытом, может, кому-то пригодится.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42

  flyman написав:але Закон/Кодекс вище договору.
ось і вся казочка

Для чого тоді існують договори?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42

  4e4ensxe написав:вести с полей

продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х

цена 100К
продажа через рыло

продана за 1 месяц

Оазис, или дома сбу?
Востаннє редагувалось hume в Сер 09 жов, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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