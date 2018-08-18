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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42
alya_tsimbal написав: sequence написав:
чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем
Печальная печаль.
А она с детьми теперь где живет?
распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46
Долярчик написав:
голови б обом по скручував!
- що він - козел не дає СВОЇМ дітям нормальні гроші, хоч може давати!
- що вона коза - забороняє бачитись дітям з їхнім батьком...
более чем уверен, что среди ваших знакомых такие есть. Это жизнь. Партнера по жизни стоит выбирать достойного или смотрите вариант с усыновлением, проститутками и т.д.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46
hume написав: 4e4ensxe написав:
вести с полей
продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х
цена 100К
продажа через рыло
продана за 1 месяц
Оазис, или дома сбу?
нет в конце там где налоговая
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:51
change_pm написав: alya_tsimbal написав:
Придется настаивать на брачном договоре.
И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?
завещание отзывается, плюс, не стоит забывать про обязательную часть некоторых категорий наследников
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:52
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:54
alya_tsimbal написав: sequence написав:
распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится
две работы + дети + квартиранты (хорошо, если не проблемные). Удивительно как еще что-то успевает.
4 работы+трое детей+квартиры
всё успеваю
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:55
alya_tsimbal написав: Yuri_T написав: alya_tsimbal написав:
в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.
Придется настаивать на брачном договоре.
только не поленитесь перед принятием решения хорошенько проконсультироваться.
договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.
потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.
пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.
разве что, из благотворительности, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:55
я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:58
Оранжевый-хит сезона написав: alya_tsimbal написав: sequence написав:
распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится
две работы + дети + квартиранты (хорошо, если не проблемные). Удивительно как еще что-то успевает.
4 работы+трое детей+квартиры
всё успеваю
+форум
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