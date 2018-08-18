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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1982198319841985>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:42

  alya_tsimbal написав:
  sequence написав: чуваку по ходу похрен на детей - но, из принципа, шлет алименты на спецсчет из расчета минимальной зп, хотя своя фирма.
бывшая, в качестве расплаты, не дает ему видеться с детьми
По поводу "если бы"
Если бы у королевы были яйца - была бы королем

Печальная печаль.
А она с детьми теперь где живет?

распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится :(
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:голови б обом по скручував!
- що він - козел не дає СВОЇМ дітям нормальні гроші, хоч може давати!
- що вона коза - забороняє бачитись дітям з їхнім батьком...
более чем уверен, что среди ваших знакомых такие есть. Это жизнь. Партнера по жизни стоит выбирать достойного или смотрите вариант с усыновлением, проститутками и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:46

  hume написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей

продана 4-х комнатная квартира на сталинграда 103 кв ремонт средины 00х

цена 100К
продажа через рыло

продана за 1 месяц

Оазис, или дома сбу?

нет в конце там где налоговая
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:51

  change_pm написав:
  alya_tsimbal написав:Придется настаивать на брачном договоре.

И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?

завещание отзывается, плюс, не стоит забывать про обязательную часть некоторых категорий наследников
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:51

  sequence написав: распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится :(

две работы + дети + квартиранты (хорошо, если не проблемные). Удивительно как еще что-то успевает.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в киси стоит макет жк мордор https://www.facebook.com/makahon/posts/2982957831775170
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:54

  alya_tsimbal написав:
  sequence написав: распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится :(

две работы + дети + квартиранты (хорошо, если не проблемные). Удивительно как еще что-то успевает.

4 работы+трое детей+квартиры
всё успеваю
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:55

  alya_tsimbal написав:
  Yuri_T написав:
  alya_tsimbal написав:в случае смерти мужа его ребёнок/дети от первого брака являются наследниками первой очереди.
соответственно, если допустить, что в чьих-то мозгах ваша квартира будет посчитана не как ваша личная собственность, а как общая с мужем, то его наследники могут претендовать на свою пропорциональную долю в его части.

Придется настаивать на брачном договоре.

только не поленитесь перед принятием решения хорошенько проконсультироваться.
договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.
потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.
пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.
разве что, из благотворительности, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:58

  Оранжевый-хит сезона написав:
  alya_tsimbal написав:
  sequence написав: распетлялась потихоньку - мама помогала, работает на двух работах бухгалтером, да и была своя гостинка в Броварах - сдает плюс однуха на Троещине. Но с мужиками как-то не клеится :(

две работы + дети + квартиранты (хорошо, если не проблемные). Удивительно как еще что-то успевает.

4 работы+трое детей+квартиры
всё успеваю

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