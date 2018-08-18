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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1982198319841985

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:59

  Оранжевый-хит сезона написав:я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25

это вы нам в апреле 2020 уточните
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:00

  Yuri_T написав:
  change_pm написав:
  alya_tsimbal написав:Придется настаивать на брачном договоре.

И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?

завещание отзывается, плюс, не стоит забывать про обязательную часть некоторых категорий наследников

И что делать?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:02

  Оранжевый-хит сезона написав:я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25

а могли по 28 с копейками или по 40 , в свое время. А до этого по 5 купить. Знал бы прикуп
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:03

  alya_tsimbal написав:..
И что делать?

примите детей супруга как своих и жизнь упростится
когда женился, мне было похрен, что супруга с прикупом. Ничего, свыклись
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:04

  alya_tsimbal написав:И что делать?

не наживать совместно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:07

  Yuri_T написав:
  alya_tsimbal написав:И что делать?

не наживать совместно.

точно. Хай каждый сам себе и детей рожает
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:09

  sequence написав:
  alya_tsimbal написав:..
И что делать?

примите детей супруга как своих и жизнь упростится
когда женился, мне было похрен, что супруга с прикупом. Ничего, свыклись

мы тоже с "прикупами" друг друга вполне) но это не повод)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:10

  sequence написав:точно. Хай каждый сам себе и детей рожает

во-первых, не все рожают во втором браке.
во-вторых, коллега беспокоится о своём имуществе и своих деньгах, заработанных до брака.
в-третьих, не все разделяют мораль, близкую вашей.
наконец, интересны все возможные варианты для выбора оптимального.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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