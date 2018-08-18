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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:59
Оранжевый-хит сезона написав:
я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25
это вы нам в апреле 2020 уточните
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:00
Yuri_T написав: change_pm написав: alya_tsimbal написав:
Придется настаивать на брачном договоре.
И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?
завещание отзывается, плюс, не стоит забывать про обязательную часть некоторых категорий наследников
И что делать?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:02
Оранжевый-хит сезона написав:
я оказывается ещё хорошо сдал доллар по 25
а могли по 28 с копейками или по 40 , в свое время. А до этого по 5 купить. Знал бы прикуп
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:03
alya_tsimbal написав:
..
И что делать?
примите детей супруга как своих и жизнь упростится
когда женился, мне было похрен, что супруга с прикупом. Ничего, свыклись
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:04
alya_tsimbal написав:
И что делать?
не наживать совместно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:07
Yuri_T написав: alya_tsimbal написав:
И что делать?
не наживать совместно.
точно. Хай каждый сам себе и детей рожает
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:09
sequence написав: alya_tsimbal написав:
..
И что делать?
примите детей супруга как своих и жизнь упростится
когда женился, мне было похрен, что супруга с прикупом. Ничего, свыклись
мы тоже с "прикупами" друг друга вполне) но это не повод)
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:10
sequence написав:
точно. Хай каждый сам себе и детей рожает
во-первых, не все рожают во втором браке.
во-вторых, коллега беспокоится о своём имуществе и своих деньгах, заработанных до брака.
в-третьих, не все разделяют мораль, близкую вашей.
наконец, интересны все возможные варианты для выбора оптимального.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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