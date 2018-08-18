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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:16
alya_tsimbal написав:
Я не умею прогуливать - только катать в кирпич-бетон, ремонт + необходимые траты.
вы не поняли.
катайте, сколько душе угодно.
но не в общую совместную собственность с супругом. в личную.
очень советую сейчас остановиться, поразмыслить и получить хорошую дорогую консультацию.
желательно, у спеца без моральных издержек.
потом будет дешевле, проверено.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:17
Serg-ik
юнит то вообще убожество
но пипл хавает
да и вообще КРЖН все хавает и мох и болото
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:18
alya_tsimbal написав: Amat написав:
цены стоят на месте. уже несколько лет. я бы даже сказал, что они медленно сползают. На те объекты, которые интересны мне. Но точно не дорожают.
Я так понимаю, ключевое слово "мне".
Посмотрела на статистику предложений новостроек комфорт и бизнес, по Голосеевскому - взлет.
Отсюда вопрос: какие объекты интересны Вам?
Вторичка. Сталинка или кирпич 2000 годов.
Низкая плотность застройки.
Тихое место.
Наличие зеленых зон.
"Прицентральные" районы.
В основном слежу за лукьяновкой
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:18
sequence написав: sequence написав:
точно. Хай каждый сам себе и детей рожает
это как в бизнесе - если нет доверия, то бизнес не построишь.
Так уже родили - достаточно.
Я доверяю мужу, но не доверяю его бывшей жене.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:19
sequence написав:
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если всегда все будет упираться в бабло, то и отношения никакие не надо - это сплошной убыток.
я абсолютно серьезно рекомендую такой категории людей пользоваться резиновыми изделиями, шлюхами и блекджеками.
это как в бизнесе - если нет доверия, то бизнес не построишь.
тем не менее, ваши рекомендации достойны рассмотрения людям запутавшимся. все ИМХО, разумеется
чтобы перестать тут флудить, выскажу последнее.
так или иначе, но всё всегда упирается именно в бабло. а отношения конечны.
быть рыцарем круто, но не всем подходит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:21
Yuri_T написав:airmax78
главное, побольше оформляйте на себя и на жену в браке.
Максу никак нельзя чтобы терялась вера в людей,ибо что он будет тогда биткоинить,голосуховать на полтосик,за какой леший арендовать,так что должны понимать,что без веры жены в Макса никак нельзя
Ребята,давайте ближе к теме,курс более менее стабильный,значит боковик по недвиге,у кого какие мнения?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:27
Yuri_T написав: sequence написав:
[
если всегда все будет упираться в бабло, то и отношения никакие не надо - это сплошной убыток.
я абсолютно серьезно рекомендую такой категории людей пользоваться резиновыми изделиями, шлюхами и блекджеками.
это как в бизнесе - если нет доверия, то бизнес не построишь.
тем не менее, ваши рекомендации достойны рассмотрения людям запутавшимся. все ИМХО, разумеется
чтобы перестать тут флудить, выскажу последнее.
так или иначе, но всё всегда упирается именно в бабло. а отношения конечны.
быть рыцарем круто, но не всем подходит.
как там, у Мюллера - "запоминается последняя фраза"?
от гуру
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:30
sequence написав:
если вы не доверяете супругам, то нахера жениться/замуж?
Тут очень важно уяснить одну важную вещь, основанную на часто печальном опыте миллионов людей - доверие и финансы это вещи несовместные.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:47
alya_tsimbal написав: Yuri_T написав: change_pm написав:
И плюс завещание. Правильно, Yuri_T?
завещание отзывается, плюс, не стоит забывать про обязательную часть некоторых категорий наследников
И что делать?
Если права собственности еще нет - оформите на маму\папу. Опять же если есть такая возможность в принципе, плюс нюансы этой самой покупки итд итп (можно ли поменять сторону, добавить выгополучателя, переуступка права требования в пользу, итд)
. Они Вам после этого дарят. Это единственный безопасный способ для Вас по текущей ситуации и в будущем. Брачный контракт не панацея, может быть сильно много нюансов как уже указывали по гарантиям для категорий наследников.
В выделенном выше Вам необходим толковый юрист и возможно переговоры с ОП\застройщиком.
Если сделать с изначальным договором ничего нельзя и оформят все равно на Вас, то дарите после этого маме.папе (мол ее деньги, подарок итд итп) и пусть супруг пишет отказ нотариальный. Потом передарят обратно Вам. Затраты на оформление конечно, но они не сопоставимы с риском возможных потерь в будущем - в жизни всякое бывает.
Востаннє редагувалось kbadoo
в Сер 09 жов, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:00
Serg-ik написав:
и камменты под фото
Маруна Графер Ну архитектура конечно печаль. Но с планировками я в своих проектах работала. Они на много лучше, чем делает хваленая Архиматика.
Дима Макагон Ну вот)
А что плохого в планировках архиматики?
Маруна Графер Дима Макагон Это ужас... самые плохие планировки которыя я видела. Особенно слезы вызвали планировки нового Unit.Home. Расстояние между стенами 2900мм. Много пилонов мешающих расширить площадь. Преуменьшают размеры мебели на планах , особенно в гостиных диваны. А по факту столько мебели и в таких масштабах не помещается.
Сержик, я понимаю, что вы заодно и против Архиматики, открыл специально все планировки Юнита до 2L, ширина 2,9 м есть только в студиях до 40 метров (кухня), это если поставить стену, чтоб отделить кухню для каклет, которую архиматика не предполагала ставить. Девчуху просто не взяли в архиматику, вот она и мстит
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