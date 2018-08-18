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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1985198619871988>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:05

  4e4ensxe написав:Serg-ik
юнит то вообще убожество
но пипл хавает
да и вообще КРЖН все хавает и мох и болото

Полностью согласен, тем более па 1600. Ищи дураков
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:06

  alya_tsimbal написав:
  flyman написав:але Закон/Кодекс вище договору.
ось і вся казочка

Для чого тоді існують договори?

для адвокатів і самозаспокоєння
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:11

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Мне вера в людей стоила квартиры при разводе. Лучше бы я ее (веру в смысле) потеряла в том же возрасте, что и девственность :mrgreen:

От для чого самобічування і мозохізм?
Щоб хтось пожалів?
Чи це похвастатися?

Флай, это результат опыта, за который мне пришлось заплатить. Старожилы историю мою знают, а вопросы по теме, которую мы тут вторые сутки перетираем, задают новички. Вот делюсь этим самым опытом, может, кому-то пригодится.

Я на стороні аірмакса, нема довіри, нема чого вв"язуватся в шлюб.
І друге, дешевше мати довірливі відносини, чим працювати через адвокатів.
Зрозуміло, що тре розуміти трохи теорію ігор і намагатися передбачити чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:21

  kbadoo написав: нюансы этой самой покупки итд итп (можно ли поменять сторону, добавить выгополучателя, переуступка права требования в пользу, итд).

В предварительном договоре покупки-продажи написано, что на момент сделки не замужем и квитанция + справка от КГС о 100% оплате. Это за 2,5 года до росписи.
Накануне росписи на банк счету сумма достаточная для ремонта.

Родители - уже не вариант(

Думала - на ребенка, но у неё есть папа, а у него и другие дети.

Вроде никто ни на что не претендует, но после всяких неприятных историй описанных выше, воспринимаю иначе потенциальные риски.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:22

  flyman написав:
  investorkiev написав:А подаренная квартира детей в 90% случаев расслабляет и лишает всяческих стимулов к развитию. А если еще и машину подарить - все, считай жизнь молодому человеку разрушили.

Я не згоден. Маючи навіть напівпідвал в Києві, дитина вона має вже ліпші умови старту і конкурентні переваги над іншими.
От чому переважно діти багатих багаті, а діти ніщебродів так і лишаються ніщебродами.

Ребенок не должен попасть в зону комфорта, с другой стороны не должен жить в лишениях. Должна быть золотая середина. Если у родителей есть возможность помочь, нужно помочь, но не жить жизнь вместо детей в финансовом плане. Может помочь с оплатой части аренды на старте, вместо того, чтобы жить молодой семье с тещей/свекровью.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:27

  flyman написав:чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.

чому мезальянс? якщо у чоловiка майно дошлюбне i +- як у дружини дошлюбне + те, що вона може i має намір придбати?)
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:29

  Yuri_T написав: договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.
потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.
пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.
разве что, из благотворительности, имхо.


Вы обратитесь к своим собственным наблюдениям.
Мои личные наблюдения показывают, что наследство в большинстве случаев уходит также легко, просто и бездарно, как и приходит. За исключением недвиги. Устаканьте своим и чадам партнера квартирный вопрос и живите спокойно. Об остальном не парьтесь. Золото-брюлики - дочерям и невесткам. Сыновьям - образование, ум и воспитание. Хрустали, стенки, ковры и пр. ваше движимое имущество - в хлам и на помойку. Наследственные бабки просадят мгновенно и бездарно. На века и в памяти потомков о вас останется только фамильное столовое серебро.
И не тратьте здоровье на сражения со своими бывшими и настоящими. Лучше лишний раз отдайтесь им. Всё равно практически всё пойдет прахом. :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:33

  alya_tsimbal написав:Ах, эта горячая тема "твоё-моё". Брачный договор не захотят подписывать матери ваших детей. Если вы считаете, что потом дети вырастут-поймут, а она перетопчется, можно решить юридически.
Но если вы выбрали женщину, увидели в ней мать своих детей, запишите все на нее/детей. Не будете вести себя как му*** - никто вас не кинет.
Опять же, нет уверенности в ней, в том, что сможете дать детям все необходимое, включая достойное ВО, для чего их рожать? Если готовы - подтвердите свои намерения деньгами. И вам уже будет не так прикольно вести себя как му***) Крепкая семья - разве не то, о чем мечтает каждый?)
Ну или, развивая эту движуху дележа, будьте готовы к тому, что ваши дочери с "совместно нажитыми" детьми вернутся в отчий дом.

  alya_tsimbal написав:Так было бы норм. Женщине сразу гора с плеч: возиться с малышом не нужно, заплатила минимально раз в мес. и в вс. погуляла, а остальное - отец)
А мужик пойдет и найдет себе другой секс и прочие ништяки, паралельно работая и уделяя внимание ребенку. Интересное социальное разнообразие получится.

У каждого своя правда. Поэтому нужно финансовые вопросы, касающиеся брака, решать "на берегу". Вы считаете, что мужчина должен гарантировать, что будет примерным отцом отдав свое имущество, у мужчины, может, другая точка зрения. Каждая точка зрения имеет право на жизнь. Все молчат, а противоречия вылазят на поверхность только при жестком дележе имущества после развода.
Женщинам нужно либо тщательней выбирать, либо заключать брачный контракт, либо заявлять свои требования до замужества и обсуждать гарантии. Тогда будет все по честному.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40

  hume написав:
  4e4ensxe написав:Serg-ik
юнит то вообще убожество
но пипл хавает
да и вообще КРЖН все хавает и мох и болото

Полностью согласен, тем более па 1600. Ищи дураков

Ну согласитесь, что как-то слишком они с места в карьер взяли. Ну ОК, КАН, не так далеко от центра (но и не так чтобы уж очень близко), промзона и вокруг промзона. И па1600 на стадии "Рендер на заборе"... Отказать.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:41

  alya_tsimbal написав:
  flyman написав:чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.

чому мезальянс? якщо у чоловiка майно дошлюбне i +- як у дружини дошлюбне + те, що вона може i має намір придбати?)


А разве нет в Украине практики юридического отказа от претензий на имущество супругов, нажитого до брака? Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований? :roll:
Претендовать можем уже только на совместно нажитое. :arrow:
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