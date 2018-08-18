Додано: Сер 09 жов, 2019 17:29

Yuri_T написав: договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.

потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.

пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.

разве что, из благотворительности, имхо. договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.разве что, из благотворительности, имхо.

Вы обратитесь к своим собственным наблюдениям.Мои личные наблюдения показывают, что наследство в большинстве случаев уходит также легко, просто и бездарно, как и приходит. За исключением недвиги. Устаканьте своим и чадам партнера квартирный вопрос и живите спокойно. Об остальном не парьтесь. Золото-брюлики - дочерям и невесткам. Сыновьям - образование, ум и воспитание. Хрустали, стенки, ковры и пр. ваше движимое имущество - в хлам и на помойку. Наследственные бабки просадят мгновенно и бездарно. На века и в памяти потомков о вас останется только фамильное столовое серебро.И не тратьте здоровье на сражения со своими бывшими и настоящими. Лучше лишний раз отдайтесь им. Всё равно практически всё пойдет прахом.