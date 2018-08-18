Полностью согласен, тем более па 1600. Ищи дураков
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:05
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:06
для адвокатів і самозаспокоєння
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:11
Я на стороні аірмакса, нема довіри, нема чого вв"язуватся в шлюб.
І друге, дешевше мати довірливі відносини, чим працювати через адвокатів.
Тре розуміти трохи теорію ігор і намагатися передбачити чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:21
В предварительном договоре покупки-продажи написано, что на момент сделки не замужем и квитанция + справка от КГС о 100% оплате. Это за 2,5 года до росписи.
Накануне росписи на банк счету сумма достаточная для ремонта.
Родители - уже не вариант(
Думала - на ребенка, но у неё есть папа, а у него и другие дети.
Вроде никто ни на что не претендует, но после всяких неприятных историй описанных выше, воспринимаю иначе потенциальные риски.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:22
Ребенок не должен попасть в зону комфорта, с другой стороны не должен жить в лишениях. Должна быть золотая середина. Если у родителей есть возможность помочь, нужно помочь, но не жить жизнь вместо детей в финансовом плане. Может помочь с оплатой части аренды на старте, вместо того, чтобы жить молодой семье с тещей/свекровью.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:27
чому мезальянс? якщо у чоловiка майно дошлюбне i +- як у дружини дошлюбне + те, що вона може i має намір придбати?)
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:29
Вы обратитесь к своим собственным наблюдениям.
Мои личные наблюдения показывают, что наследство в большинстве случаев уходит также легко, просто и бездарно, как и приходит. За исключением недвиги. Устаканьте своим и чадам партнера квартирный вопрос и живите спокойно. Об остальном не парьтесь. Золото-брюлики - дочерям и невесткам. Сыновьям - образование, ум и воспитание. Хрустали, стенки, ковры и пр. ваше движимое имущество - в хлам и на помойку. Наследственные бабки просадят мгновенно и бездарно. На века и в памяти потомков о вас останется только фамильное столовое серебро.
И не тратьте здоровье на сражения со своими бывшими и настоящими. Лучше лишний раз отдайтесь им. Всё равно практически всё пойдет прахом.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:33
У каждого своя правда. Поэтому нужно финансовые вопросы, касающиеся брака, решать "на берегу". Вы считаете, что мужчина должен гарантировать, что будет примерным отцом отдав свое имущество, у мужчины, может, другая точка зрения. Каждая точка зрения имеет право на жизнь. Все молчат, а противоречия вылазят на поверхность только при жестком дележе имущества после развода.
Женщинам нужно либо тщательней выбирать, либо заключать брачный контракт, либо заявлять свои требования до замужества и обсуждать гарантии. Тогда будет все по честному.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
Ну согласитесь, что как-то слишком они с места в карьер взяли. Ну ОК, КАН, не так далеко от центра (но и не так чтобы уж очень близко), промзона и вокруг промзона. И па1600 на стадии "Рендер на заборе"... Отказать.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:41
А разве нет в Украине практики юридического отказа от претензий на имущество супругов, нажитого до брака? Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований?
Претендовать можем уже только на совместно нажитое.
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