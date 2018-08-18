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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19861987198819891990>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:45

  Vlad442 написав:Женщинам нужно либо тщательней выбирать, либо заключать брачный контракт, либо заявлять свои требования до замужества и обсуждать гарантии. Тогда будет все по честному.

Цитируемые Вами сообщения касались семьи с общими детьми - не мой случай.
Про тщательность выбора - согласна. Но мы же не выбираем родственников своих супругов. Если посмотреть на вопрос наследования шире, то у супругов могут быть ещё недееспособные родители или другие близкие родственники, которые могут иметь обязательную долю как наследники.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:46

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:airmax78
главное, побольше оформляйте на себя и на жену в браке.

Максу никак нельзя чтобы терялась вера в людей,ибо что он будет тогда биткоинить,голосуховать на полтосик,за какой леший арендовать,так что должны понимать,что без веры жены в Макса никак нельзя :D

Ребята,давайте ближе к теме,курс более менее стабильный,значит боковик по недвиге,у кого какие мнения?

Скоро сезону кінець. Ракета піднялася в вересні і зараз летить боком.
Вже пора готуватися до чорної п"ятниці, різдвяних та новорічних подарунків, а там спячка аж до лютого-березня і знову мертвий літній сезон.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:51

  alya_tsimbal написав:
  flyman написав:чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.

чому мезальянс? якщо у чоловiка майно дошлюбне i +- як у дружини дошлюбне + те, що вона може i має намір придбати?)

це більш-менш нормальной, я мав на увазі варіант, напр., він безхатченко із Березані, вона лендлордша з Києва.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:52

  Libo написав:А разве нет в Украине... Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований? :roll:
Претендовать можем уже только на совместно нажитое. :arrow:

Почему же? После смерти отца (он неоднократно озвучивал свое решение, но завещания не написал), я вызвонила единокровного брата, пошли к нотариусу, мама моя отказалась в нашу пользу - все сделали, как сказал отец, без претензий и нервов.
Муж сказал, что без проблем подпишет доки, что моё = моё, я предполагаю, что в таком случае и его = его, если вдруг соберется что-то когда-то приобретать.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:56

  flyman написав:
  alya_tsimbal написав:
  flyman написав:чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.

чому мезальянс? якщо у чоловiка майно дошлюбне i +- як у дружини дошлюбне + те, що вона може i має намір придбати?)

це більш-менш нормальной, я мав на увазі варіант, напр., він безхатченко із Березані, вона лендлордша з Києва.

У нього велика хата у центрі Львова, у австр.буд. і чимало землі.
Було б дивно навіть мені самій)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:56

  alya_tsimbal написав:
  kbadoo написав: нюансы этой самой покупки итд итп (можно ли поменять сторону, добавить выгополучателя, переуступка права требования в пользу, итд).


Родители - уже не вариант(

Думала - на ребенка, но у неё есть папа, а у него и другие дети.


Подойдут и родственники 2ой степени родства, если есть и можете положиться (родные братья\сестры, бабушки\дедушки).

С ребенком можно рассмотреть вариант в совокупности с дарением Вам ее после оформления права собственности, письменным согласием мужа на это и отказом от претензий на нее. Но тут придеться положиться на то, что муж согласиться на это после оформления права собственности.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:00

  flyman написав:Вже пора готуватися до чорної п"ятниці, різдвяних та новорічних подарунків, а там спячка аж до лютого-березня і знову мертвий літній сезон.

Цікаво, хто всі ті люди, які скинуть дешевше напередодні НР?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:07

  kbadoo написав:Подойдут и родственники 2ой степени родства, если есть и можете положиться (родные братья\сестры, бабушки\дедушки).

С ребенком можно рассмотреть вариант в совокупности с дарением Вам ее после оформления права собственности, письменным согласием мужа на это и отказом от претензий на нее. Но тут придеться положиться на то, что муж согласиться на это после оформления права собственности.

Отдаленное родство и малознакомое.
Большая разница в возрасте, между поколениями по 40 лет.
Кровный брат теперь за тридевять земель.

До оформления права собственности - Брачный договор?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я на стороні аірмакса, нема довіри, нема чого вв"язуватся в шлюб.
І друге, дешевше мати довірливі відносини, чим працювати через адвокатів.
Тре розуміти трохи теорію ігор і намагатися передбачити чим може закінчитися мезальянс (народна мудрість каже: знайся кінь з конем а віл з волом) чи яка мотивація у людей що у відносинах.

Возьмем ситуацию alya_tsimbal. Есть доверие. Все хорошо. Но завтра новый муж попал под машину. У нее 33% новостроя с ремонтом, у его мамы 33% и у его ребенка от первого брака 33%. Ребенок прописывается в квартире и въезжает с бывшей женой. Думаете alya_tsimbal будет в восторге от такого сценария?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:25

  Vlad442 написав:У нее 33% новостроя с ремонтом, у его мамы 33% и у его ребенка от первого брака 33%. Ребенок прописывается в квартире и въезжает с бывшей женой. Думаете alya_tsimbal будет в восторге от такого сценария?

Внутри все похолодело от одной мысли о таком сценарии.
Про 66% это Вы загнули, но и 1% было бы странно.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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