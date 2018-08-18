Додано: Сер 09 жов, 2019 17:52

Libo написав: А разве нет в Украине... Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований?

Претендовать можем уже только на совместно нажитое. А разве нет в Украине... Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований?Претендовать можем уже только на совместно нажитое.

Почему же? После смерти отца (он неоднократно озвучивал свое решение, но завещания не написал), я вызвонила единокровного брата, пошли к нотариусу, мама моя отказалась в нашу пользу - все сделали, как сказал отец, без претензий и нервов.Муж сказал, что без проблем подпишет доки, что моё = моё, я предполагаю, что в таком случае и его = его, если вдруг соберется что-то когда-то приобретать.