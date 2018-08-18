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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1987198819891990>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Вроде никто ни на что не претендует, но после всяких неприятных историй описанных выше, воспринимаю иначе потенциальные риски.

В этом проблема с инвестициями в недвижимость. И не только. Даже, если деньги на депо на ваше имя, случается что с мужем, узнали родственники и вкатили вам иск на 66,6% суммы. А в обеспечение наложили арест на квартиру.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Вроде никто ни на что не претендует, но после всяких неприятных историй описанных выше, воспринимаю иначе потенциальные риски.

В этом и проблема с инвестицией в недвижимость. И не только. Даже, если деньги на депо на ваше имя, случается что с мужем, узнали родственники и вкатили вам иск на 66,6% суммы. А в обеспечение наложили арест на квартиру.
  Libo написав:А разве нет в Украине практики юридического отказа от претензий на имущество супругов, нажитого до брака? Типа у нотариуса, пошли и отказались от требований?
Претендовать можем уже только на совместно нажитое.

Нажитое до брака и так собственность того, кто нажил. Нажитое в браке можно поделить нотариальным договором за 1% от суммы. Или при оформлении вторички явно прописывать, что приобретено на личные деньги. В случае новостроя это не работает. Тут можно использовать брачный контракт.
Я против совместного имущества. Лучше по очереди. Четная квартира на жену, нечетная на мужа, но все в личной собственности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, нельзя верить ни жене, ни мужу, ни бывшей жене, мужу, детям.

Обстоятельства меняются, и люди тоже меняются.

Помните- вы нужны, пока контролируете ситуацию. Вас уже обобрали как липку? Готовьтесь встретить старость на помойке.

Сегодня вы красавчик, в галстуке бриони рубите капусту и все оформляете на жену? Завтра потеряли работу, а жена уже давно симпатизировала вашему разведенному боссу... ну вы поняли.

И если даже без работы, вы в трениках и майке дома на диване пьете пиво под футбол, но при этом сдаются ВАШИ 1-2-3 квартир, то вы все равно добытчик, кормилец, которому нужно передохнуть перед новыми свершениями.

А если вы без работы в трениках и с пивом, но при этим сдаются 1-2-3 квартиры, ранее ПЕРЕПИСАННЫЕ на ЖЕНУ - то вроде как она кормилец (хотя всю жизнь домохозяйка или помощник младшего бухгалтера на 5тыс грн), а вы - ТУНЕЯДЕЦ, БЕЗДЕЛЬНИК, НАХЛЕБНИК и алкоголик, пора с вами разводиться, все равно будущего нет..

Ситуации однотипные - отношение к вам разное. Почему? Потому что контроль - у вас или не у вас.

Кто вас никогда не предаст - так это ваши франклины. Берегите их, любите и не лишайтесь контроля. Никогда.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:34

  Vlad442 написав:
  alya_tsimbal написав:Вроде никто ни на что не претендует, но после всяких неприятных историй описанных выше, воспринимаю иначе потенциальные риски.

В этом проблема с инвестициями в недвижимость. И не только. Даже, если деньги на депо на ваше имя, случается что с мужем, узнали родственники и вкатили вам иск на 66,6% суммы. А в обеспечение наложили арест на квартиру.

Значит - Договор и таким образом расставить все точки над "і".
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:36

  alya_tsimbal написав:
  Vlad442 написав:У нее 33% новостроя с ремонтом, у его мамы 33% и у его ребенка от первого брака 33%. Ребенок прописывается в квартире и въезжает с бывшей женой. Думаете alya_tsimbal будет в восторге от такого сценария?

Внутри все похолодело от одной мысли о таком сценарии.
Про 66% это Вы загнули, но и 1% было бы странно.

У вас столько же прав на наследство, как и у его детей и родителей. Всем поровну.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Yuri_T написав: договор не панацея, если есть внешние наследники это всегда трабл.
потому к советам исключить совместную собственность с супругом имеет смысл прислушиваться без всяких моральных страданий и ломок своих стереотипов.
пусть максы всякие фантазируют, реальные люди не имеют на это право.
разве что, из благотворительности, имхо.


Вы обратитесь к своим собственным наблюдениям.
Мои личные наблюдения показывают, что наследство в большинстве случаев уходит также легко, просто и бездарно, как и приходит. За исключением недвиги. Устаканьте своим и чадам партнера квартирный вопрос и живите спокойно. Об остальном не парьтесь. Золото-брюлики - дочерям и невесткам. Сыновьям - образование, ум и воспитание. Хрустали, стенки, ковры и пр. ваше движимое имущество - в хлам и на помойку. Наследственные бабки просадят мгновенно и бездарно. На века и в памяти потомков о вас останется только фамильное столовое серебро.
И не тратьте здоровье на сражения со своими бывшими и настоящими. Лучше лишний раз отдайтесь им. Всё равно практически всё пойдет прахом. :idea:
Квартиры пройобываются не менее быстро. Поэтому многие на несовершеннолетних внуков оформляют что бы хоть до совершеннолетия не проебали. Я бы срвеьывалтна нескольких детей оформлять в частях. Так договориться продать сложнее.

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:40

  Vlad442 написав:Даже, если деньги на депо на ваше имя, случается что с мужем, узнали родственники и вкатили вам иск на 66,6% суммы. А в обеспечение наложили арест на квартиру.

Откуда посторонние люди такое узнают?
Нотариальные отказы, 1% каждый раз?
Для чего. Брачный договор стоит аж 2-3т.грн. Оформили и можно не переживать об имуществе. Так?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:42

Строительство линии киевского метро на Троещину может занять от 5 до 10 лет в случае решения вопроса с финансированием проекта.
Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в интервью изданию Хмарочос, передает БизнесЦензор.

"По моему мнению, это перспектива 5-7-10 лет. Пока у нас есть только предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование), однако нет ТЭО и самого проекта строительства метро в этот микрорайон", – сказал Поворозник.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3153080
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:46

  investorkiev написав:Ребята, нельзя верить ни жене, ни мужу, ни бывшей жене, мужу, детям.

Обстоятельства меняются, и люди тоже меняются.

Помните- вы нужны, пока контролируете ситуацию. Вас уже обобрали как липку? Готовьтесь встретить старость на помойке.

Сегодня вы красавчик, в галстуке бриони рубите капусту и все оформляете на жену? Завтра потеряли работу, а жена уже давно симпатизировала вашему разведенному боссу... ну вы поняли.

И если даже без работы, вы в трениках и майке дома на диване пьете пиво под футбол, но при этом сдаются ВАШИ 1-2-3 квартир, то вы все равно добытчик, кормилец, которому нужно передохнуть перед новыми свершениями.

А если вы без работы в трениках и с пивом, но при этим сдаются 1-2-3 квартиры, ранее ПЕРЕПИСАННЫЕ на ЖЕНУ - то вроде как она кормилец (хотя всю жизнь домохозяйка или помощник младшего бухгалтера на 5тыс грн), а вы - ТУНЕЯДЕЦ, БЕЗДЕЛЬНИК, НАХЛЕБНИК и алкоголик, пора с вами разводиться, все равно будущего нет..

Ситуации однотипные - отношение к вам разное. Почему? Потому что контроль - у вас или не у вас.

Кто вас никогда не предаст - так это ваши франклины. Берегите их, любите и не лишайтесь контроля. Никогда.


А встречаются ли в последнее время в Украине исключения, как то любовь, порядочность, верность, долг и т.п.? :oops:
Или мужики обречены? :roll:
Вот жеж сучки! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:52

  kbadoo написав:С ребенком можно рассмотреть вариант в совокупности с дарением Вам ее после оформления права собственности, письменным согласием мужа на это и отказом от претензий на нее. Но тут придеться положиться на то, что муж согласиться на это после оформления права собственности.

Если ребенку нет 18 лет, то нужно уточнить. Если не ошибаюсь, он не может совершать сделок типа дарения.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 жов, 2019 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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