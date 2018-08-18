Додано: Сер 09 жов, 2019 18:33

Ребята, нельзя верить ни жене, ни мужу, ни бывшей жене, мужу, детям.



Обстоятельства меняются, и люди тоже меняются.



Помните- вы нужны, пока контролируете ситуацию. Вас уже обобрали как липку? Готовьтесь встретить старость на помойке.



Сегодня вы красавчик, в галстуке бриони рубите капусту и все оформляете на жену? Завтра потеряли работу, а жена уже давно симпатизировала вашему разведенному боссу... ну вы поняли.



И если даже без работы, вы в трениках и майке дома на диване пьете пиво под футбол, но при этом сдаются ВАШИ 1-2-3 квартир, то вы все равно добытчик, кормилец, которому нужно передохнуть перед новыми свершениями.



А если вы без работы в трениках и с пивом, но при этим сдаются 1-2-3 квартиры, ранее ПЕРЕПИСАННЫЕ на ЖЕНУ - то вроде как она кормилец (хотя всю жизнь домохозяйка или помощник младшего бухгалтера на 5тыс грн), а вы - ТУНЕЯДЕЦ, БЕЗДЕЛЬНИК, НАХЛЕБНИК и алкоголик, пора с вами разводиться, все равно будущего нет..



Ситуации однотипные - отношение к вам разное. Почему? Потому что контроль - у вас или не у вас.



Кто вас никогда не предаст - так это ваши франклины. Берегите их, любите и не лишайтесь контроля. Никогда.