Додано: Сер 09 жов, 2019 18:54

Цитаты из твиттера Goldman Sachs Elevator. Подслушанные в лифте самого знаменитого инвестбанка, по нашей теме:





— Статистически, тебе нет смысла волноваться, как выглядит мама твоей первой жены.



— Если жена предлагает мне минет, значит пора делать выписку с карты.

— Тот факт, что есть ур** проститутки, исчерпывающе показывает суть мужчин и свободного рынка.

— Моя первая жена была ярой противницей абортов, пока моя подружка не забеременела.

— Не стоит выходить на пенсию до тех пор, пока твои накопления не приносят тебе больше чем ты получал в свой лучший год.

— Детишкам пора усвоить урок – Санта любит богатых детей больше.

— Если хочешь умереть богатым – живи согласно 3–м правилам: если это летает, плавает или тр... – арендуй, а не владей этим.

— Чего ради я должен жениться – это ведь, считай, делать ставку на половину твоего состояния, что ты будешь любить ее вечно.

— Все кошки – либертарианцы: полностью зависят от других, но при этом убеждены в своей независимости.

— Если ее первым телефоном был Айфон – она слишком молода для тебя, бро.

— Отношения подобны детской доске–качалке. Если одному из двух стало скучно или кто–то слишком жирный – веселья не будет.

— Деньги не могут купить счастья, но они решают 95% проблем, делающих несчастным.

— Для большинства людей свобода ассоциируется с большим куском чьих–то денег.