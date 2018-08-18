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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:54
Цитаты из твиттера Goldman Sachs Elevator. Подслушанные в лифте самого знаменитого инвестбанка, по нашей теме:
— Статистически, тебе нет смысла волноваться, как выглядит мама твоей первой жены.
— Если жена предлагает мне минет, значит пора делать выписку с карты.
— Тот факт, что есть ур** проститутки, исчерпывающе показывает суть мужчин и свободного рынка.
— Моя первая жена была ярой противницей абортов, пока моя подружка не забеременела.
— Не стоит выходить на пенсию до тех пор, пока твои накопления не приносят тебе больше чем ты получал в свой лучший год.
— Детишкам пора усвоить урок – Санта любит богатых детей больше.
— Если хочешь умереть богатым – живи согласно 3–м правилам: если это летает, плавает или тр... – арендуй, а не владей этим.
— Чего ради я должен жениться – это ведь, считай, делать ставку на половину твоего состояния, что ты будешь любить ее вечно.
— Все кошки – либертарианцы: полностью зависят от других, но при этом убеждены в своей независимости.
— Если ее первым телефоном был Айфон – она слишком молода для тебя, бро.
— Отношения подобны детской доске–качалке. Если одному из двух стало скучно или кто–то слишком жирный – веселья не будет.
— Деньги не могут купить счастья, но они решают 95% проблем, делающих несчастным.
— Для большинства людей свобода ассоциируется с большим куском чьих–то денег.
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investorkiev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:58
Libo написав:
...
Или мужики обречены?
Вот жеж сучки!
прапор, что я вижу?
нытьё? отставить.
ты же позиционировал себя как альфа, бык-производитель со всесоюзной выставки.
не тебе, гусару-многоженцу, такие темы вообще читать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:01
Natt написав:
Не совсем так. У alya_tsimbal в результате такого сценария будет 75% новостроя и у ребенка 25%. Ибо у мужа была половина квартиры, а у него двое наследников - нынешняя супруга и его ребенок. Бывшая супруга не имеет права на наследство. Но если живы родители супруга, они тоже относятся к наследникам первой очереди.
Да, ошибся, но даже 25% хватит ребенку с бывшей женой, чтобы выселить арендаторов и въехать в отремонтированный новострой. При этом они могут это сделать даже не из-за денег, а из-за недоброжелательного отношения к новой жене.
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Vlad442
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:03
Natt написав:
Если ребенку нет 18 лет, то нужно уточнить. Если не ошибаюсь, он не может совершать сделок типа дарения.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:10
Посмотрел от нечего делать что там по Аркаде.
Пытаются подняться. Запустили пару рабочих на стройку. Суды выиграли. Квартиры в прайс вернули.
Заглянул на ОЛХ. Масса переуступок по себестоимости или, даже, учитывая курс, ниже.
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Vlad442
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:13
zzzzzz написав:
Где Прохожий, почему на ветке разброд и бепорядок ?
Я на месте
но увы, эту ветку уже не спасти от флудеров
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:14
alya_tsimbal написав:
Оформили и можно не переживать об имуществе. Так?
... от читаю всі Ваші дописи.... - у Вас є свої діти.... у нового чоловіка - свої...
- питання: ДЛЯ ЧОГО Вам було потрібно ставити "штамп у паспорті"?
- ну жили б собі разом та й жили... - для чого розписуватись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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