Посмотрел от нечего делать что там по Аркаде.
Пытаются подняться. Запустили пару рабочих на стройку. Суды выиграли. Квартиры в прайс вернули.
Заглянул на ОЛХ. Масса переуступок по себестоимости или, даже, учитывая курс, ниже.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:10
Посмотрел от нечего делать что там по Аркаде.
Пытаются подняться. Запустили пару рабочих на стройку. Суды выиграли. Квартиры в прайс вернули.
Заглянул на ОЛХ. Масса переуступок по себестоимости или, даже, учитывая курс, ниже.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:13
Я на месте
но увы, эту ветку уже не спасти от флудеров
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:16
alya_tsimbal, тогда не получится. Стороны гражданско-правового договора (коим договор дарения тоже является) должны быть дееспособными, а это с 18 лет. А в статье 720 Гражданского кодекса говорится, что родители не могут дарить от имени детей.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорош уже, сколько можно
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:01
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10
И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой, монолитно-каркасный, кирпич, панорамные окна, индивидуальный счетчик тепла, красивая входная группа, 52 м (из них 2 = 5 м. лоджия, до Демеевской 10 мин. пешком, закрытая территория, доступ по карточкам, в том числе на этаж, уже все сделано в доме, можно заходить на ремонт, рядом школы, МАУП, стерео-плаза и т.д.
Лазерная стяжка пола, радиаторы и счетчики, плитка на полу лоджии.
?
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нискока, пока не сняли запрет на стройку
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:25
зависит от цвета плитки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:26
О каком запрете речь? Дом введен в эксплуатацию, присвоен почтовый адрес.
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подивився на ютубі 432 в нюйорку.
+-метрополія
Метрополія па +-3 куе за квадрат
Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.
Всім процвітання!
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