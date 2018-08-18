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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1989199019911992>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.

Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.

Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:28

  Мизантрóп написав:
  alya_tsimbal написав:И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой... плитка на полу лоджии.
?


зависит от цвета плитки


Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:29

  alya_tsimbal написав:
  Мизантрóп написав:
  alya_tsimbal написав:И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой... плитка на полу лоджии.
?


зависит от цвета плитки


Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.

а она разве есть?
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:30

  investorkiev написав:Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.

Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.

Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.

Как думаете, почему такой тренд?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:33

  Мизантрóп написав:
  alya_tsimbal написав:
Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.

а она разве есть?

Даже стойка рецепшена, деревья в кадках и диваны в холле уже есть. Но их цвет Вас интересовать не должен.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alya_tsimbal написав:
  Первый написав:
alya_tsimbal написав:И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой, монолитно-каркасный, кирпич, панорамные окна, индивидуальный счетчик тепла, красивая входная группа, 52 м (из них 2 = 5 м. лоджия, до Демеевской 10 мин. пешком, закрытая территория, доступ по карточкам, в том числе на этаж, уже все сделано в доме, можно заходить на ремонт, рядом школы, МАУП, стерео-плаза и т.д.
Лазерная стяжка пола, радиаторы и счетчики, плитка на полу лоджии.
?

Нискока, пока не сняли запрет на стройку

О каком запрете речь? Дом введен в эксплуатацию, присвоен почтовый адрес.


Сколько стоит машина? Седан, 4.7 метра длинной, под ремонт, 4 колеса, коврики. Есть огнетушитель.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.


Не сци. Ипашать шо дурні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:39

  necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ?
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться.
С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.

Уберите котлету от ляжки, намажте ляжку антигистаминной мазью, примите пару рюмок французского коньяка.
У Вавриша хорошие отношения.
Ждать долго.
Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Сер 09 жов, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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  Faceless написав:Хорош уже, сколько можно

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