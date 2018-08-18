Додано: Сер 09 жов, 2019 20:32

Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.

Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.