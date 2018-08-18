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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:28
Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.
Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.
Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.
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investorkiev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:28
Мизантрóп написав: alya_tsimbal написав:
И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой... плитка на полу лоджии.
?
зависит от цвета плитки
Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:29
alya_tsimbal написав: Мизантрóп написав: alya_tsimbal написав:
И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой... плитка на полу лоджии.
?
зависит от цвета плитки
Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.
а она разве есть?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:30
investorkiev написав:
Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.
Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.
Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.
Как думаете, почему такой тренд?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:32
Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
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necovi4
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:33
Мизантрóп написав: alya_tsimbal написав:
Странно, что Вас не интересует цвет входной двери в дом.
а она разве есть?
Даже стойка рецепшена, деревья в кадках и диваны в холле уже есть. Но их цвет Вас интересовать не должен.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:34
alya_tsimbal написав: Первый написав:
alya_tsimbal написав:И о продажах)
Сколько, по-вашему, стоит новострой, монолитно-каркасный, кирпич, панорамные окна, индивидуальный счетчик тепла, красивая входная группа, 52 м (из них 2 = 5 м. лоджия, до Демеевской 10 мин. пешком, закрытая территория, доступ по карточкам, в том числе на этаж, уже все сделано в доме, можно заходить на ремонт, рядом школы, МАУП, стерео-плаза и т.д.
Лазерная стяжка пола, радиаторы и счетчики, плитка на полу лоджии.
?
Нискока, пока не сняли запрет на стройку
О каком запрете речь? Дом введен в эксплуатацию, присвоен почтовый адрес.
Сколько стоит машина? Седан, 4.7 метра длинной, под ремонт, 4 колеса, коврики. Есть огнетушитель.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:39
necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
Не сци. Ипашать шо дурні.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:39
necovi4 написав:
Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ?
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться.
С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
Уберите котлету от ляжки, намажте ляжку антигистаминной мазью, примите пару рюмок французского коньяка.
У Вавриша хорошие отношения.
Ждать долго.
Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?
Востаннє редагувалось alya_tsimbal
в Сер 09 жов, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:40
Faceless написав:
Хорош уже, сколько можно
Вы модератор?
2й день флуда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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