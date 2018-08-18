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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:44
necovi4 написав:
Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
Столица - одна из буквально 4-5 компаний, в которую я не боюсь вкладывать
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investorkiev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:45
Первый написав:
Подивився на ютубі 432 в нюйорку.
+-метрополія
Метрополія па +-3 куе за квадрат
Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.
Цікаво яка собівартість будівництва у місцевих шаромиг 432го...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:46
Прохожий написав: Первый написав:
Подивився на ютубі 432 в нюйорку.
+-метрополія
Метрополія па +-3 куе за квадрат
Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.
Цікаво яка собівартість будівництва у місцевих шаромиг 432го...
Так в НЙ же мраморные скамеечки для собачек в фойе?)
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:48
alya_tsimbal написав:
Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?
можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:49
alya_tsimbal написав: investorkiev написав:
Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.
Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.
Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.
Как думаете, почему такой тренд?
Потому что РРРАКЕТА на старте!!
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investorkiev
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:51
investorkiev
А Путин ужо не прийдет?
Востаннє редагувалось remark
в Сер 09 жов, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:52
Прохожий написав: alya_tsimbal написав:
Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?
можно конкретики?
Было время, когда люди покупали землю большой площади (у Киевского моря) делили на участки поменьше и продавали их. Не так давно, на своих участках в Киеве люди стали строить дома с несколькими маленькими квартирами и продавать/сдавать их в аренду. Ничего нового, но может быть интересно.
Что думаете о таких вариантах?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:52
investorkiev написав: necovi4 написав:
Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
Столица - одна из буквально 4-5 компаний, в которую я не боюсь вкладывать
при этом после кризиса 2008го Столица еле дышала и была на грани банкротства, ее продали, при новых собственниках на данный момент один надежнейших застройщиков в Киеве
вангую Укрбуд через пару лет будет в ТОП3 в Киеве
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:56
investorkiev написав:
Потому что РРРАКЕТА на старте!!
То есть, не стоит торопиться продавать?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:57
necovi4 написав:
Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
о Нек и ты тут)) На Варшавский начали нападать, им обидно что Сага пролетела мимо этого жирнейшего куска земли. Но я вложился, верю в них.
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