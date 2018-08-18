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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:44

  necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.


Столица - одна из буквально 4-5 компаний, в которую я не боюсь вкладывать
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:45

  Первый написав:Подивився на ютубі 432 в нюйорку.

+-метрополія

Метрополія па +-3 куе за квадрат

Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.:-)

Цікаво яка собівартість будівництва у місцевих шаромиг 432го...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:46

  Прохожий написав:
  Первый написав:Подивився на ютубі 432 в нюйорку.

+-метрополія

Метрополія па +-3 куе за квадрат

Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.:-)

Цікаво яка собівартість будівництва у місцевих шаромиг 432го...

Так в НЙ же мраморные скамеечки для собачек в фойе?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?

можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:49

  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Ради интереса глянул на ОЛХ шлачок в спальнике- аналог той спадщине, которую весело продали 2 года назад за 33куе за 44 метра.

Сейчас на этой улице предложений крайне мало, цифр ниже 40куе даже не фигурирует, скорее даже 45куе.

Такие вот дела, шлачок за 2 года +35%.

Как думаете, почему такой тренд?


Потому что РРРАКЕТА на старте!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:51

investorkiev
А Путин ужо не прийдет?
Востаннє редагувалось remark в Сер 09 жов, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:52

  Прохожий написав:
  alya_tsimbal написав:Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?

можно конкретики?

Было время, когда люди покупали землю большой площади (у Киевского моря) делили на участки поменьше и продавали их. Не так давно, на своих участках в Киеве люди стали строить дома с несколькими маленькими квартирами и продавать/сдавать их в аренду. Ничего нового, но может быть интересно.
Что думаете о таких вариантах?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:52

  investorkiev написав:
  necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.


Столица - одна из буквально 4-5 компаний, в которую я не боюсь вкладывать

при этом после кризиса 2008го Столица еле дышала и была на грани банкротства, ее продали, при новых собственниках на данный момент один надежнейших застройщиков в Киеве

вангую Укрбуд через пару лет будет в ТОП3 в Киеве
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:56

  investorkiev написав:
Потому что РРРАКЕТА на старте!!

То есть, не стоит торопиться продавать?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:57

  necovi4 написав:Парни, нужен совет. Как думаете, Столица Груп в тёрках с новой властью ? Интересно, смогут ли они достроить свой Варшавский плюс в случае кризиса ? Вроде как бы застройщик надёжный, но риски есть риски.
Котлетка опять ляжку жжёт, да так жжёт, что не могу успокоиться. Если в прошлом году удалось пристроить в Яскравий, то в этом году кроме Варшавского ничего в голову не приходит. Обьект инвестирования рассматриваю как спекуляцию и не более. Сидеть с кэшем и ничего не делать, это не мой конёк, но и зарываться рогами и копытами в бетон, нужно обдуманно, тем более деньги реально последние буду выгребать. В случае шороха, и заморозки строек, существовать придётся только с аренды двух квартир. С чистого листа придётся всё начинать, тяжело однако будет.
о Нек и ты тут)) На Варшавский начали нападать, им обидно что Сага пролетела мимо этого жирнейшего куска земли. Но я вложился, верю в них.
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