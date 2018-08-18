Додано: Сер 09 жов, 2019 21:19

По Столице если без приколов, плюсы:

- Переуступка всего 10к грн и без всяких согласований и прочей фигни, абсолютно лояльнейшие условия.

- Нет никаких броней и продаж на более высокой ступени готовности, они вывалили дом и продают до упору. Поэтому для перепродажи нет потом конкуренции с застройщиком, как это бывает у других.

- Ценник более менее адекватен и дома не совсем треш как ИГБ

- Инвесторы из Литвы, соответственно сложнее наезжать, возможен международный скандал.

- Старт продаж не на котлованах, а на определенной степени готовности дома. 2, 3 дома в Плюсах начали продавать когда вообще коробка готова была, 5 дом во второй очереди на уровне 10 этажа, 4 и 6 дома до сих пор не продают.

- Бабло у них есть и немалое, они могут себе позволить строить не за бабки инвесторов. Откуда бабло - хз.

Минусы:

- Из-за этой модели продаж моментально выгребают все квартиры перекупы и те кто хотят для себя вынуждены буквально караулить ОП и выжидать.

- Долго ждать. Ну тоесть они изначально объявляют завышенные сроки постройки и никуда не торопятся потом.

- Инвестор иностранец которого тут никто не держит. Это риски)



По плюсам думаю все будет хорошо, там уж больно перспективное место, плюс они будут там содержать свой же ТРЦ, которому нужны клиенты. Но вот с метро могут быть нюансы.