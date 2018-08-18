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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19911992199319941995>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:58

  alya_tsimbal написав:
  Прохожий написав:
  alya_tsimbal написав:Купить земли, попилить и продать/ построить и продать - не?

можно конкретики?

Было время, когда люди покупали землю большой площади (у Киевского моря) делили на участки поменьше и продавали их. Не так давно, на своих участках в Киеве люди стали строить дома с несколькими маленькими квартирами и продавать/сдавать их в аренду. Ничего нового, но может быть интересно.
Что думаете о таких вариантах?

было время когда уборщица приезжала на работу в области на новом Лексусе, реально сам видел, (землю у Киевского моря продала)... 8)

по 2му варианту можете войти в кооперацию с Трибекой
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Первый написав:Подивився на ютубі 432 в нюйорку.

+-метрополія

Метрополія па +-3 куе за квадрат

Жк 432 Па +-60 куе за квадрат.:-)

Цікаво яка собівартість будівництва у місцевих шаромиг 432го...


В кіно сказали, що наварили мільярд долярів, не зважаючи на те що знімали фільми, і столовалися всі найбільш відомі дизайнери. Дизайнери надизайнерили білі стіни прямокутні і сірий дуб на підлогу. Розставили меблі від златамеблів. Короче, необхідно стартувати гілку захисту від шаромиг нью-йорку.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:04

  Прохожий написав:
по 2му варианту можете войти в кооперацию с Трибекой

Мне тут сегодня популярно объяснили, что доверять никому нельзя, а Вы разворачиваете мейнстрим и вносите когнитивный диссонанс в мое хрупкое сознание.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:07

  airmax78 написав:Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?

За недорого видела только часть квартиры "под офис" на первом, на Гончара. Но все дешевле, чем в центре Львова...
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:14

  alya_tsimbal написав:
  airmax78 написав:Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?

За недорого видела только часть квартиры "под офис" на первом, на Гончара. Но все дешевле, чем в центре Львова...

Не-не, я имею в виду новострои стилизованные под старину. Ну, вот как примеры:

Зображення
Зображення
Зображення
Таких много по Киеву разбросано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:17

  airmax78 написав:Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?


Обычно это дома из 2000-х, точечная застройка в старых кварталах, проблемы с придомовой территорией и видами из окна, большие метражи, толстые кирпичные стены (качество, как его тогда понимали (и правильно делали), мокрые фасады, иногда красный лицевой крипич... По духу современники Оазиса на оболонской набережной, так?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:19

По Столице если без приколов, плюсы:
- Переуступка всего 10к грн и без всяких согласований и прочей фигни, абсолютно лояльнейшие условия.
- Нет никаких броней и продаж на более высокой ступени готовности, они вывалили дом и продают до упору. Поэтому для перепродажи нет потом конкуренции с застройщиком, как это бывает у других.
- Ценник более менее адекватен и дома не совсем треш как ИГБ
- Инвесторы из Литвы, соответственно сложнее наезжать, возможен международный скандал.
- Старт продаж не на котлованах, а на определенной степени готовности дома. 2, 3 дома в Плюсах начали продавать когда вообще коробка готова была, 5 дом во второй очереди на уровне 10 этажа, 4 и 6 дома до сих пор не продают.
- Бабло у них есть и немалое, они могут себе позволить строить не за бабки инвесторов. Откуда бабло - хз.
Минусы:
- Из-за этой модели продаж моментально выгребают все квартиры перекупы и те кто хотят для себя вынуждены буквально караулить ОП и выжидать.
- Долго ждать. Ну тоесть они изначально объявляют завышенные сроки постройки и никуда не торопятся потом.
- Инвестор иностранец которого тут никто не держит. Это риски)

По плюсам думаю все будет хорошо, там уж больно перспективное место, плюс они будут там содержать свой же ТРЦ, которому нужны клиенты. Но вот с метро могут быть нюансы.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:30

симпатично
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:31

  Santehnik написав:По Столице если без приколов, плюсы:
- Переуступка всего 10к грн и без всяких согласований и прочей фигни, абсолютно лояльнейшие условия.
- Нет никаких броней и продаж на более высокой ступени готовности, они вывалили дом и продают до упору. Поэтому для перепродажи нет потом конкуренции с застройщиком, как это бывает у других.
- Ценник более менее адекватен и дома не совсем треш как ИГБ
- Инвесторы из Литвы, соответственно сложнее наезжать, возможен международный скандал.
- Старт продаж не на котлованах, а на определенной степени готовности дома. 2, 3 дома в Плюсах начали продавать когда вообще коробка готова была, 5 дом во второй очереди на уровне 10 этажа, 4 и 6 дома до сих пор не продают.
- Бабло у них есть и немалое, они могут себе позволить строить не за бабки инвесторов. Откуда бабло - хз.
Минусы:
- Из-за этой модели продаж моментально выгребают все квартиры перекупы и те кто хотят для себя вынуждены буквально караулить ОП и выжидать.
- Долго ждать. Ну тоесть они изначально объявляют завышенные сроки постройки и никуда не торопятся потом.
- Инвестор иностранец которого тут никто не держит. Это риски)

По плюсам думаю все будет хорошо, там уж больно перспективное место, плюс они будут там содержать свой же ТРЦ, которому нужны клиенты. Но вот с метро могут быть нюансы.

Как этот замечательный застройщик объясняет отсутствие корзин для кондеров на фасаде?
airmax78
 
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