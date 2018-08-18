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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32
В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)
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Santehnik
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:34
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:39
hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Ждём по 8 тыщ грн.
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Faceless
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41
hxbbgaf написав:
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41
Santehnik написав:
В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)
В результате первая очередь уже выглядит убого.
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airmax78
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:42
Faceless написав:
Ждём по 8 тыщ грн.
А мандаринов?
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alya_tsimbal
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:43
airmax78 написав: Santehnik написав:
В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)
В результате первая очередь уже выглядит убого.
Дом на Туманяна ещё хуже, они реально ничего не обещают. Продают как есть. А ещё жек управдом это полный мрак.
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Santehnik
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:50
Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:51
airmax78
Макс в приведённых вами домах на фото ценник такой что шуба завернется.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:54
alya_tsimbal написав: hxbbgaf написав:
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.
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hxbbgaf
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