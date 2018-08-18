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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32

В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:34

Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Ждём по 8 тыщ грн.
Faceless
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7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

  hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?

Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

  Santehnik написав:В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)

В результате первая очередь уже выглядит убого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:42

  Faceless написав:Ждём по 8 тыщ грн.

А мандаринов?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:43

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)

В результате первая очередь уже выглядит убого.

Дом на Туманяна ещё хуже, они реально ничего не обещают. Продают как есть. А ещё жек управдом это полный мрак.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:51

airmax78

Макс в приведённых вами домах на фото ценник такой что шуба завернется.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:54

  alya_tsimbal написав:
  hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?

Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.

То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.
hxbbgaf
 
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