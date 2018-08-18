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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:59
airmax78 написав:
Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?
Это какие такие "клубные" на Франка и Гончара? Что понимаем под клубными?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05
airmax78
Клубный по Гоголевской-4 тысячи метр, но метражи огромные, на Гончара по 2 тысячи но там мрак с планировкой и высотой потолка и мопы "тюремного вида", на Франка тоже 3,5-4 тысячи но маленьких квартир нет, кажись от 120 метров, самый достойный по цене на Франка во дворе ( по которому скандал был депутат борец с коррупцией там квартиру купил) кажись Франка 11 , там по 2000 и очень все достойно. метраж от 120 метров.
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chizh
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- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
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