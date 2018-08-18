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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1992199319941995

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:59

  airmax78 написав:Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?


Это какие такие "клубные" на Франка и Гончара? Что понимаем под клубными?
chizh
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05

airmax78

Клубный по Гоголевской-4 тысячи метр, но метражи огромные, на Гончара по 2 тысячи но там мрак с планировкой и высотой потолка и мопы "тюремного вида", на Франка тоже 3,5-4 тысячи но маленьких квартир нет, кажись от 120 метров, самый достойный по цене на Франка во дворе ( по которому скандал был депутат борец с коррупцией там квартиру купил) кажись Франка 11 , там по 2000 и очень все достойно. метраж от 120 метров.
chizh
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1992199319941995
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