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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1992199319941995

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:59

  airmax78 написав:Как народ близко к сердцу принял тему: как оставить супруга/супругу с голым Васей при разводе. Грустно.
По теме: в Киеве, в старой части, встречаются довольно интересные типа "клубные" дома. Часто с довольно симпатичными фасадами (и даже не изуродованными), с большими квартирами, порой с машиноместами в комплекте. Мопы в них, зачастую, не очень. Зато 2-4 квартиры на площадке и этажность до 10-12 этажей. Есть такие на Гоголевской, Гончара, Франка. Кто-то мониторит в них цены?


Это какие такие "клубные" на Франка и Гончара? Что понимаем под клубными?
chizh
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05

airmax78

Клубный по Гоголевской-4 тысячи метр, но метражи огромные, на Гончара по 2 тысячи но там мрак с планировкой и высотой потолка и мопы "тюремного вида", на Франка тоже 3,5-4 тысячи но маленьких квартир нет, кажись от 120 метров, самый достойный по цене на Франка во дворе ( по которому скандал был депутат борец с коррупцией там квартиру купил) кажись Франка 11 , там по 2000 и очень все достойно. метраж от 120 метров.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:18

  Santehnik написав: Но я вложился, верю в них.

Пароль красный, ты чтоле ? :mrgreen:
Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время)))
Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично.
Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?

Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников. :mrgreen:

"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:19

  Жека79 написав:airmax78

Макс в приведённых вами домах на фото ценник такой что шуба завернется.

Тоже так думал. Но из-за отсутствия модных мопов и видов с nn этажа, эти дома выпали из тренда. За метр там вполне вменяемая цена может быть. Но площади квартир - большие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:21

[quote="4768110:Santehnik"]В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)[/
Столица груп принадлежит литовцу.

До кризиса 2008 этот литовец продал за 700 млн дол свой завод Сандора (соки) мировому гиганту ПепсиКо, деньги не успел промотать как грянул кризис.

В итоге купил дохлую стройкомпанию Столица, влил в нее бабло, и теперь это одна из самых надежных и крупных компаний.

Другое направление бизнеса у него - супермаркеты Новус, это его сеть, все время приход кеша.

И третье - торговые центры. Ретровиль будет его, еще кажется Скаймолл, не помню точно.

Вы что, даже не гуглите про компанию и собственников когда инвестируете?

в Сандоре было 3 партнера, литовец старший. А два младших партнера - нормальные ребята.

После сделки один из них гонял на Порше и разбился насмерть, увы.

Третий же построил супер завод по переработке томатов на юге Украины, большой молодец.

Зы: Аирмакс должен больше знать про эту бизнес-группу, может расскажет
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?


Готовое в Варшавке продают за 50 сейчас, с бомж ремонтом 70.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:54

  hxbbgaf написав:
  alya_tsimbal написав:
  hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?

Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.

То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.

не плачьте потом, если решитесь
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:03

  Alex6 написав:Готовое в Варшавке продают за 50 сейчас, с бомж ремонтом 70.

Фигасе, вот это отрыв пошел. Не к добру это всё))
necovi4
 
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