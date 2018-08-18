Додано: Сер 09 жов, 2019 22:21

[quote="4768110:Santehnik"]В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)[/

Столица груп принадлежит литовцу.



До кризиса 2008 этот литовец продал за 700 млн дол свой завод Сандора (соки) мировому гиганту ПепсиКо, деньги не успел промотать как грянул кризис.



В итоге купил дохлую стройкомпанию Столица, влил в нее бабло, и теперь это одна из самых надежных и крупных компаний.



Другое направление бизнеса у него - супермаркеты Новус, это его сеть, все время приход кеша.



И третье - торговые центры. Ретровиль будет его, еще кажется Скаймолл, не помню точно.



Вы что, даже не гуглите про компанию и собственников когда инвестируете?



в Сандоре было 3 партнера, литовец старший. А два младших партнера - нормальные ребята.



После сделки один из них гонял на Порше и разбился насмерть, увы.



Третий же построил супер завод по переработке томатов на юге Украины, большой молодец.



Зы: Аирмакс должен больше знать про эту бизнес-группу, может расскажет