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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:18
Santehnik написав:
Но я вложился, верю в них.
Пароль красный, ты чтоле ?
Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время)))
Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично.
Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?
Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников.
"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму
и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.
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necovi4
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:19
Жека79 написав:airmax78
Макс в приведённых вами домах на фото ценник такой что шуба завернется.
Тоже так думал. Но из-за отсутствия модных мопов и видов с nn этажа, эти дома выпали из тренда. За метр там вполне вменяемая цена может быть. Но площади квартир - большие.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:21
[quote="4768110:Santehnik"]В плюсах повесили корзины когда инвесторы подписи собрали. Но в целом Сг не обещает ничего)[/
Столица груп принадлежит литовцу.
До кризиса 2008 этот литовец продал за 700 млн дол свой завод Сандора (соки) мировому гиганту ПепсиКо, деньги не успел промотать как грянул кризис.
В итоге купил дохлую стройкомпанию Столица, влил в нее бабло, и теперь это одна из самых надежных и крупных компаний.
Другое направление бизнеса у него - супермаркеты Новус, это его сеть, все время приход кеша.
И третье - торговые центры. Ретровиль будет его, еще кажется Скаймолл, не помню точно.
Вы что, даже не гуглите про компанию и собственников когда инвестируете?
в Сандоре было 3 партнера, литовец старший. А два младших партнера - нормальные ребята.
После сделки один из них гонял на Порше и разбился насмерть, увы.
Третий же построил супер завод по переработке томатов на юге Украины, большой молодец.
Зы: Аирмакс должен больше знать про эту бизнес-группу, может расскажет
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:42
necovi4 написав:
Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?
Готовое в Варшавке продают за 50 сейчас, с бомж ремонтом 70.
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Alex6
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:54
hxbbgaf написав: alya_tsimbal написав: hxbbgaf написав:
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.
не плачьте потом, если решитесь
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Додано: Сер 09 жов, 2019 23:03
Alex6 написав:
Готовое в Варшавке продают за 50 сейчас, с бомж ремонтом 70.
Фигасе, вот это отрыв пошел. Не к добру это всё))
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necovi4
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Додано: Чет 10 жов, 2019 01:44
А тем временем в щуцинских ипенях:
У консульському відділі Посольства України у Варшаві, генконсульствах України у Кракові та Любліні та консульстві у Гданську з початку цього року до початку жовтня 2269 новонароджених дітей зареєстровано громадянами України.
И сколько еще детей, у которых только один из родителей украинец, записано гражданами Польши?
Плюс демографическая яма, на пороге которой и так стоит Украина. И все это под соусом диких ставок ОВГЗ, недобора бюджета, мировой рецессии.
Граждане инвесторы, кому вы все эти "варшавские"/"медовые" перепродавать собираетесь через 2 года?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 06:10
hxbbgaf написав:
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Був у них. Цікавив цоколь, так за два тижні, залупили ціну із 10500 м2 до 13000 м2 грн. Я очканув.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 06:13
hxbbgaf написав: alya_tsimbal написав: hxbbgaf написав:
Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.
Мені казали, що всі квартири продано на одній площадці. Там взяли іншу площадку. 13000 грн. м2. Але зимою будувати не будуть. Мутно якось.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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