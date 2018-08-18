Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пароль красный, ты чтоле ? Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время))) Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично. Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?
Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников.
"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.
necovi4 написав:Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?
Готовое в Варшавке продают за 50 сейчас, с бомж ремонтом 70.
У консульському відділі Посольства України у Варшаві, генконсульствах України у Кракові та Любліні та консульстві у Гданську з початку цього року до початку жовтня 2269 новонароджених дітей зареєстровано громадянами України.
И сколько еще детей, у которых только один из родителей украинец, записано гражданами Польши? Плюс демографическая яма, на пороге которой и так стоит Украина. И все это под соусом диких ставок ОВГЗ, недобора бюджета, мировой рецессии. Граждане инвесторы, кому вы все эти "варшавские"/"медовые" перепродавать собираетесь через 2 года?
hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Був у них. Цікавив цоколь, так за два тижні, залупили ціну із 10500 м2 до 13000 м2 грн. Я очканув.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:Пишут, ЖК "Метро Парк", метро Вырлица, квартиры от 8 тыщ баксов. Шара?
Отсекает пипл с недостаточным бюджетом, позволяет аргументированно и регулярно дорого обслуживать дом и территорию. Все довольны.
То не за метр, то за всю квартиру! И пишут, сдача уже в 4-м квартале этого года.
Мені казали, що всі квартири продано на одній площадці. Там взяли іншу площадку. 13000 грн. м2. Але зимою будувати не будуть. Мутно якось.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
На Оболони проверяющих из КГГА не пустили в два хостела В Оболонском районе Киева сотрудники Нацполиции и Управления туризма и промоций Киевской горгосадминистрации (КГГА) пытались проверить три хостела в жилых домах по ул. Маршала Малиновского и проспекте Героев Сталинграда, но попали только в один, ибо в двух им не открыли двери. Как сообщала ранее KV, в столице только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы и более 230 хостелов – в тени. В Киевской горгосадминистрации (КГГА) решили создать специальную группу, которая будет определять, и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.
Напомним, как сообщала KV, 31 января 2019 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили новые ставки туристического налога. Новые ставки туристического сбора установлены в размере 1% от минимальной заработной платы для иностранцев и 0,4% – для украинцев. Решение поддержало 76 депутатов.