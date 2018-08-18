Додано: Чет 10 жов, 2019 08:06

necovi4 написав: Пароль красный, ты чтоле ?

Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время)))

Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично.

Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?

Пароль красный, ты чтоле ?Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время)))Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично.Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?

necovi4 написав: Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников.



"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА. Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников."Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.

Пароль принятТут не все так радужно по продаже, потому что уж слишком много предложений будет. Сейчас например в почти готовых домах первого Варшавского есть предложения квартир от 40к, при том что дома сдаются буквально через пару месяцев. Объявы есть как на площадках, так и тупо расклеены на столбах. После сдачи будет чуть больше.Вот эту однушку о которой ты говоришь (1К1 скорее всего тебе предложили, 39.39 с видом на ТРЦ) имхо РЕАЛЬНО за 38к максимум можно будет продать через год и 40-41 после сдачи. Вот пример объяв на сейчас:Год назад эти квартиры брали по 800к грн примерно, а сдадут эти дома весной 2021 года. То что сейчас продают это реальная сдача весной 2022 года. Твоя будет менее выигрышной из-за нестандартной планировки (Если предложили 1к4 с окнами на кладбище в далии соседний дом, то впринципе всё то же самое что и 1к1, но чуть лучше планировка но не надо никому говорить что там за деревьями кладбище ))За эти же деньги что они продают 1к4 были 1к3 с видом на ТРЦ и 43 метрами площади. Но скорее всего их уже нет, а в 4 и 6 домах они могут быть чуть дороже.Как повлияет метро на цены вообще загадка, но имхо не больше 20% судя по разнице с ценой у объектов что возле действующего метро.По метро ситуация такова, общая стоимость объекта согласно контракта - ₴ 5 981 268 736, в прошлом году авансом перечислили 2 587 995 000, и дальше тишина. Тоесть финансирования реально пока было лишь на около 40% сметной стоимости. Метрострой пока осваивает эти 2.5, но следющих траншей пока не было. А вот дальше всякое возможно, ща вот выборы на носу, у зеленых Вавришей-Петруков уже бомбит и на своих сми (в тч плюсах) они ноют что метро это часть аферы Витали и так далееЭто сигнал нехороший. Если они выиграют выборы - могут и забить на дальнейшее финансирование объекта и тогда он заморозится в каком-то состоянии. С другой стороны политические потери от заморозки объекта в который вбухано уже 2.5 млрд тоже будут, а метро на Троещину они всё равно не смогут строить (а больше копать негде), поэтому вероятность что они не будут этого, а лишь попытаются влезть на эти земли своими объектами куда больше, чем просто остановка))Вобщем имхо такое - дома достроят, трц достроят, а метро годика на 2 может сместиться запросто.