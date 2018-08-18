Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Пароль красный, ты чтоле ? Молодец, тоже скупаешь недвигу ? Правильно, нужное дело, в наше нелёгкое время))) Весь сыр бор, заключается, в том, что здравый смысл мне подсказывает пересидеть в кэше, а эмоции заставляют влезть в очередной раз в бетон. Если срочно нужно будет освободить свои средства, в короткие сроки сделать это будет явно проблематично. Звонил в Варшавский плюс. Предлагают за 32куе -38 квадратов однуху. Сдача, я так понял через два года минимум. В случае постройки метро, на какой профит можно рассчитывать с этой однухи ? За 40-43 уйдет ?
Пароль принят Тут не все так радужно по продаже, потому что уж слишком много предложений будет. Сейчас например в почти готовых домах первого Варшавского есть предложения квартир от 40к, при том что дома сдаются буквально через пару месяцев. Объявы есть как на площадках, так и тупо расклеены на столбах. После сдачи будет чуть больше. Вот эту однушку о которой ты говоришь (1К1 скорее всего тебе предложили, 39.39 с видом на ТРЦ) имхо РЕАЛЬНО за 38к максимум можно будет продать через год и 40-41 после сдачи. Вот пример объяв на сейчас: https://aspobiz.est.ua/17048285/ https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51812.html Год назад эти квартиры брали по 800к грн примерно, а сдадут эти дома весной 2021 года. То что сейчас продают это реальная сдача весной 2022 года. Твоя будет менее выигрышной из-за нестандартной планировки (https://plus.varshavsky.com.ua/ua/kvart ... 0&2riven=0) Если предложили 1к4 с окнами на кладбище в дали и соседний дом, то впринципе всё то же самое что и 1к1, но чуть лучше планировка но не надо никому говорить что там за деревьями кладбище )) https://plus.varshavsky.com.ua/ua/kvart ... 0&2riven=0
За эти же деньги что они продают 1к4 были 1к3 с видом на ТРЦ и 43 метрами площади. Но скорее всего их уже нет, а в 4 и 6 домах они могут быть чуть дороже. Как повлияет метро на цены вообще загадка, но имхо не больше 20% судя по разнице с ценой у объектов что возле действующего метро.
necovi4 написав:Блин, мне вот эти фразы, совсем не нравятся от чиновников.
"Сейчас подрядчику ничего не мешает строить метро на Виноградарь. всего потребуется около 6 млрд грн. Я уверен, что за два года мы найдем необходимую сумму и сможем профинансировать строительство метро на Виноградарь", – добавил замглавы КГГА.
По метро ситуация такова, общая стоимость объекта согласно контракта - ₴ 5 981 268 736, в прошлом году авансом перечислили 2 587 995 000, и дальше тишина. Тоесть финансирования реально пока было лишь на около 40% сметной стоимости. Метрострой пока осваивает эти 2.5, но следющих траншей пока не было. А вот дальше всякое возможно, ща вот выборы на носу, у зеленых Вавришей-Петруков уже бомбит и на своих сми (в тч плюсах) они ноют что метро это часть аферы Витали и так далее https://www.unian.ua/economics/transpor ... o-zhk.html Это сигнал нехороший. Если они выиграют выборы - могут и забить на дальнейшее финансирование объекта и тогда он заморозится в каком-то состоянии. С другой стороны политические потери от заморозки объекта в который вбухано уже 2.5 млрд тоже будут, а метро на Троещину они всё равно не смогут строить (а больше копать негде), поэтому вероятность что они не будут этого, а лишь попытаются влезть на эти земли своими объектами куда больше, чем просто остановка)) Вобщем имхо такое - дома достроят, трц достроят, а метро годика на 2 может сместиться запросто.
Прохожий написав:.. вангую Укрбуд через пару лет будет в ТОП3 в Киеве
стройки начали подавать легкие признаки жизни, хотя бабло выделяют весьма скудно. Судя по новостям из глубин Укрбуда, Майборода уже договорился с новыми властями и стройки понемногу стартанут. Более того, людям с рассрочкой обещали сдвинуть сроки кратно простою. Сейчас якобы решаются моменты, связанные с новым законом о привязке счетов финансирования к конкретному объекту (тут я не вникал) Основное из услышанного - якобы стройки будут шуршать в предкризисных темпах где-то с начала ноября. Но это не точно
Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
тьху, блин. Правду говорят, когда хохол родился, еврей заплакал еще субсидию оформите, так чтобы пазл до конца сложился
Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
тьху, блин. Правду говорят, когда хохол родился, еврей заплакал еще субсидию оформите, так чтобы пазл до конца сложился
Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
тьху, блин. Правду говорят, когда хохол родился, еврей заплакал еще субсидию оформите, так чтобы пазл до конца сложился
Так жаловался че лишили.
Квартира ж на Уну. Осторожность победила жадность.
sequence написав:[quote="4768131:Оранжевый-хит сезона"]Для того что бы не делить квартиры с женой не нужно официально жениться. Вот как я, живём 20 лет, трое детей и официально не расписаны. Все квартиры и машины на мне, зато жена как мать одиночка многодетная получает пособие. Лайфхак!
тьху, блин. Правду говорят, когда хохол родился, еврей заплакал еще субсидию оформите, так чтобы пазл до конца сложился
Так жаловался че лишили.
Квартира ж на Уну. Осторожность победила жадность.[/quote]
Так фоп. Дохода 0. А лишили за покупку больше 50 кгрн:-)