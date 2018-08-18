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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1994199519961997

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57

  hume написав:Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали


какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Так Кличко подписал увеличение сметы на строительство Шулявского моста с 0,6 млрд, до 1,05 млрд.
Левешка пошла ))

Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали


«Наш проект трехуровневой развязки, которая решала все эти проблемы, стоил 756 млн гривень. Тот, что сейчас реализуется, формально стоит 830 млн. Но мне известно, что сейчас происходит корректировка проекта, и Максим Микитась (столичный застройщик и депутат, с которым связывают победителя тендера на проведение строительства. - Авт.) должен подписать договор на увеличение сметы еще на 300 млн грн, и это без учета стоимости изъятия пятого цеха. А это дополнительно еще 450-500 миллионов гривень. То есть в итоге развязка обойдется в 1,5 млрд гривень», - утверждает Виктор Петрук.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:01

слушать бредни говномута петрука примерно то же самое шо и верить дубинскому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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