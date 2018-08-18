RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1995199619971998>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57

  hume написав:Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали


какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Так Кличко подписал увеличение сметы на строительство Шулявского моста с 0,6 млрд, до 1,05 млрд.
Левешка пошла ))

Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали


«Наш проект трехуровневой развязки, которая решала все эти проблемы, стоил 756 млн гривень. Тот, что сейчас реализуется, формально стоит 830 млн. Но мне известно, что сейчас происходит корректировка проекта, и Максим Микитась (столичный застройщик и депутат, с которым связывают победителя тендера на проведение строительства. - Авт.) должен подписать договор на увеличение сметы еще на 300 млн грн, и это без учета стоимости изъятия пятого цеха. А это дополнительно еще 450-500 миллионов гривень. То есть в итоге развязка обойдется в 1,5 млрд гривень», - утверждает Виктор Петрук.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35625
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3465 раз.
Подякували: 7565 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:01

слушать бредни говномута петрука примерно то же самое шо и верить дубинскому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:слушать бредни говномута петрука

из чего следует, что лендлорд Кинг -специалист еще и по мостам и по г0вну
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9696
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:слушать бредни говномута петрука

из чего следует, что лендлорд Кинг -специалист еще и по мостам и по г0вну


ну вам же хватает квалификации определить уровень аналитики экономиста охрименко?
вот также и с экспертов петруком
Охри на самом деле не дурак, но его "аналитика" и статьи - это просто заработок, за какое направление можно заработать, в таком духе и пишет, выгодно работать "дурачком из Украины" на росканалах - он зарабатывает.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25701
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6039 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32

kingkongovets написав:ну вам же хватает квалификации определить уровень аналитики экономиста охрименко?
вот также и с экспертов петруком

Потрудитесь найти мой пост с высказыванием об уровне аналитики Охри. Принципиально вышлю бутылку пива , если найдёте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9696
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:35

  Faceless написав:Охри на самом деле не дурак, но его "аналитика" и статьи - это просто заработок, за какое направление можно заработать, в таком духе и пишет, выгодно работать "дурачком из Украины" на росканалах - он зарабатывает.


так петрук тоже не дурак но в профф кругах он имеет примерно такую же репутацию как захар на этой ветке
причем конкретно и целенаправленно топит против кличко
точно так же зарабатывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою)
чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна.
І приватизувати 10 соток.
А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння).
Хоч так хоч так погано :-(
Як же краще?
І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку?
Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером?
Допоможіть будь ласка!
Yuri_61
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 30.09.15
Подякував: 188 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:58

  kingkongovets написав:
  hume написав:Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали


какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?

Такой информации нигде не видел. Сняли с рассмотрения из технических недостатков. При этом просили устроить международные конкурсы, но нах отклонили. Утвердили морально устаревшую развязку, с пропускной способностью "на сегодня". Но им виднее, а вот стоимость повышать после утверждения первоначальной сметы не хорошо, это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез
hume
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 27.12.12
Подякував: 536 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04

  hume написав:какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?

Такой информации нигде не видел. Сняли с рассмотрения из технических недостатков. При этом просили устроить международные конкурсы, но нах отклонили. Утвердили морально устаревшую развязку, с пропускной способностью "на сегодня". Но им виднее, а вот стоимость повышать после утверждения первоначальной сметы не хорошо, это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез[/quote]

в том месте невозможно настолько углубиться в землю как предусматривал проект, об этом достаточно говорилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 570 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1995199619971998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1652, 1653, 1654
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16533 2610964
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 16:35
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7972
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183894
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77259)
10.10.2019 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.