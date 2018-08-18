какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57
какая разница сколько он стоил если он был технически нереализуем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:01
слушать бредни говномута петрука примерно то же самое шо и верить дубинскому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
из чего следует, что лендлорд Кинг -специалист еще и по мостам и по г0вну
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Охри на самом деле не дурак, но его "аналитика" и статьи - это просто заработок, за какое направление можно заработать, в таком духе и пишет, выгодно работать "дурачком из Украины" на росканалах - он зарабатывает.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32
Потрудитесь найти мой пост с высказыванием об уровне аналитики Охри. Принципиально вышлю бутылку пива , если найдёте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:35
так петрук тоже не дурак но в профф кругах он имеет примерно такую же репутацию как захар на этой ветке
причем конкретно и целенаправленно топит против кличко
точно так же зарабатывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою)
чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна.
І приватизувати 10 соток.
А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння).
Хоч так хоч так погано
Як же краще?
І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку?
Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером?
Допоможіть будь ласка!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:58
Такой информации нигде не видел. Сняли с рассмотрения из технических недостатков. При этом просили устроить международные конкурсы, но нах отклонили. Утвердили морально устаревшую развязку, с пропускной способностью "на сегодня". Но им виднее, а вот стоимость повышать после утверждения первоначальной сметы не хорошо, это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04
Такой информации нигде не видел. Сняли с рассмотрения из технических недостатков. При этом просили устроить международные конкурсы, но нах отклонили. Утвердили морально устаревшую развязку, с пропускной способностью "на сегодня". Но им виднее, а вот стоимость повышать после утверждения первоначальной сметы не хорошо, это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез[/quote]
в том месте невозможно настолько углубиться в землю как предусматривал проект, об этом достаточно говорилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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