Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Охри на самом деле не дурак, но его "аналитика" и статьи - это просто заработок, за какое направление можно заработать, в таком духе и пишет, выгодно работать "дурачком из Украины" на росканалах - он зарабатывает.
так петрук тоже не дурак но в профф кругах он имеет примерно такую же репутацию как захар на этой ветке причем конкретно и целенаправленно топит против кличко точно так же зарабатывает
захар репутацію має вищу чим ти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_61 написав:Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою) чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна. І приватизувати 10 соток. А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння). Хоч так хоч так погано Як же краще? І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку? Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером? Допоможіть будь ласка!
краще окремо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.