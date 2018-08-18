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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1995199619971998

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:06

  hume написав:.. это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез
я вам могу привести 100500 примеров, как стоимость крупных объектов "неожиданно" выросла во Франции, Англии и США.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:23

  sequence написав:
  hume написав:.. это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез
я вам могу привести 100500 примеров, как стоимость крупных объектов "неожиданно" выросла во Франции, Англии и США.

Приведите.
Развязка с ещё не финальной стоимостью за 40 лямов зелени, смотрим дальше
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:28

  hume написав:
  sequence написав:
  hume написав:.. это в лучших традициях "рузьке", чтотговорит об одинаковом менталитете на сегодня. Но это я уже далеко полез
я вам могу привести 100500 примеров, как стоимость крупных объектов "неожиданно" выросла во Франции, Англии и США.

Приведите.
Развязка с ещё не финальной стоимостью за 40 лямов зелени, смотрим дальше

нефиг делать
https://www.bloomberg.com/amp/news/arti ... ium=social
https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-of-delay
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:37


Серьезно. Будем сравнивать с_раную развязку, которая финансируется из бюджета с постройкой современных атомных станций, которые финансируются коммунальными компаниями.
Дополнительные расходы будут покрыты EDF и его китайским партнером China General Nuclear Power Corp.


Ладно, подняли так подняли х?% с ним, просто не надо превышать уровень естественного воровства
Востаннє редагувалось hume в Чет 10 жов, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:48

  hume написав:Ладно, подняли так подняли х?% с ним, просто не надо превышать уровень естественного воровства


Просто у нас цей % набагато більший .... В рази - це так точно ...
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  kingkongovets написав:
  Faceless написав:Охри на самом деле не дурак, но его "аналитика" и статьи - это просто заработок, за какое направление можно заработать, в таком духе и пишет, выгодно работать "дурачком из Украины" на росканалах - он зарабатывает.


так петрук тоже не дурак но в профф кругах он имеет примерно такую же репутацию как захар на этой ветке
причем конкретно и целенаправленно топит против кличко
точно так же зарабатывает

захар репутацію має вищу чим ти
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:32

  Yuri_61 написав:Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою)
чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна.
І приватизувати 10 соток.
А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння).
Хоч так хоч так погано :-(
Як же краще?
І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку?
Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером?
Допоможіть будь ласка!

краще окремо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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