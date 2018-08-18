Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го
скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
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Додано: Чет 10 жов, 2019 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го
скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:35
Це з Бородяною, Березаннню, БЦ та іншими Іпенями?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, очень дельное замечание, такие горизонты планирования как то упустил из виду
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