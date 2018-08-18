Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го
скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
Це з Бородяною, Березаннню, БЦ та іншими Іпенями?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Amat написав:И времени у вас на это до его шестилетия. Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.
Спасибо, очень дельное замечание, такие горизонты планирования как то упустил из виду
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Могут быть нюансы со счетчиками (индивидуальными) тепла. В доме 12го года можно поставить, а в доме 07го года - вопрос.