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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 252
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
80
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го

скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:35

  kivin написав:Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го

скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )

Це з Бородяною, Березаннню, БЦ та іншими Іпенями?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:И времени у вас на это до его шестилетия. Потом пойдет в школу и все, вы уже на 10 лет привязаны к району вокруг школы. Если конечно вы не хотите лишний раз травмировать ребенка переводом в другую школу.


Спасибо, очень дельное замечание, такие горизонты планирования как то упустил из виду
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:12

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!


Могут быть нюансы со счетчиками (индивидуальными) тепла.
В доме 12го года можно поставить, а в доме 07го года - вопрос.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:34

  kingkongovets написав:
в том месте невозможно настолько углубиться в землю как предусматривал проект, об этом достаточно говорилось

Что, коммуникации не давали и их переложить нельзя?
Или грунты не скальные оказались?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:45

  kivin написав:Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го

скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )


Ага. Заодно узнаем количество арендаторов. Сольем результаты в налоговую.
Бинго!
Или половина просто не станет светиться. Бинго 2!
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51

  hume написав:
  zzzzzz написав:[
Так Кличко подписал увеличение сметы на строительство Шулявского моста с 0,6 млрд, до 1,05 млрд.
Левешка пошла ))

Вот не помню сколько стоил второй, более адекватный, проект реконструкции моста, без сноса здания. Но, подозреваю, что уже обскакали

и сколько стоил? в каком году?
а сколько бы стоил сегодня?

ткаченкоприйдетпорядокнаведет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:если не могут освоить уже выделенные деньги - нах. с пляжа, и микитася и виталика.

согласен, прийдет ткаченко и освоят, даже без реконструкции, прямо в карман, ну как было при овоще и космонавте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:13

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
в том месте невозможно настолько углубиться в землю как предусматривал проект, об этом достаточно говорилось

Что, коммуникации не давали и их переложить нельзя?
Или грунты не скальные оказались?

Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами. Либо чуют передел власти и рвут уже от всего нешуточными цифрами, так как, скорее всего, скоро Кличко будет осваивать бюджеты скверов, максимум. К сожалению зе команда во главе с богданом не пропустит такой кусок. Странно, но запорожье им почему то не интереснр
Цитата Кличко
"Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста", - сказал он.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:14

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:если не могут освоить уже выделенные деньги - нах. с пляжа, и микитася и виталика.

согласен, прийдет ткаченко и освоят, даже без реконструкции, прямо в карман, ну как было при овоще и космонавте

не в обиду, но при Овоще построили с нуля новый мост через Днепр соединивший левый берег с правым, часто по нему езжу.

Сколько мостов построили после?
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