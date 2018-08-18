Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го
скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
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Додано: Чет 10 жов, 2019 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го
скоро мы узнаем что в киеве не 2.9 млн на 4.9 )
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:35
Це з Бородяною, Березаннню, БЦ та іншими Іпенями?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, очень дельное замечание, такие горизонты планирования как то упустил из виду
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:12
Могут быть нюансы со счетчиками (индивидуальными) тепла.
В доме 12го года можно поставить, а в доме 07го года - вопрос.
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:34
Что, коммуникации не давали и их переложить нельзя?
Или грунты не скальные оказались?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:45
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51
и сколько стоил? в каком году?
а сколько бы стоил сегодня?
ткаченкоприйдетпорядокнаведет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
согласен, прийдет ткаченко и освоят, даже без реконструкции, прямо в карман, ну как было при овоще и космонавте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:13
Так вот очень интересно, что стоимость выросла из за переноса сетей. Это говорит о том, что либо полные олени проектировали и в проекте не учли перенос сетей, а такого быть не может. Либо общественность считают баранами. Либо чуют передел власти и рвут уже от всего нешуточными цифрами, так как, скорее всего, скоро Кличко будет осваивать бюджеты скверов, максимум. К сожалению зе команда во главе с богданом не пропустит такой кусок. Странно, но запорожье им почему то не интереснр
Цитата Кличко
"Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста", - сказал он.
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:14
не в обиду, но при Овоще построили с нуля новый мост через Днепр соединивший левый берег с правым, часто по нему езжу.
Сколько мостов построили после?
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