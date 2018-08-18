Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Коболев предложил оплатить долги поставщиков тепла из местных бюджетов Проблему задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ можно решить путем возложения обязанности оплачивать такие долги на местные бюджеты, поскольку большинство таких предприятий находятся в собственности местных общин. Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.
Глава НАК подчеркнул важность этого вопроса для завершения анбандлинга "Нафтогаза" (отделения функции транспортировки газа и создания независимого оператора ГТС).
"Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться – ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные небалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит – нельзя назвать европейским", – подчеркнул Коболев.
В связи с этим глава НАК предложил перенести ответственность за отбор газа предприятиями ТКЭ с облгазов на "Нафтогаз".
"Чтобы решить эту проблему, "Нафтогаз" согласен перейти к модели, при которой мы, как большая государственная компания, будем ответственность за отборы всех тепловиков. В то же время, в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип – если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул у муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия", – пояснил Коболев.
"Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками, и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа", – добавил глава "Нафтогаза".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.
"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.
По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.
"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.
"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.
По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.
"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".
Вот Это именно то, чего я и ожидал. Агробароны, Латифундисты будут приоритеными покупателями. И про опыт работы на этой земле - это пять
я би дозволив лише українським громадянам (не юрособам), а тільки ФОП/фізособи, макс., скажімо 50га в "одні руки", при умові, що для ведення фермеського господарства
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev Как там в скафондре ? Запуск ракеты откладывается ?
В Раду внесли обновленный законопроект о рынке земли
Группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Текст законопроекта еще не опубликован.
Один из авторов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в нем учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Зеленского с представителями аграрной отрасли.
"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу 11 октября", - сказал собеседник агентства.
Отметим, что участники встречи с президентом высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.
В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.